Detectan a un coche a 177 kilómetros por hora en la carretera de Inca a Alcúdia

La Guardia Civil de Tráfico ha investigado a un conductor que fue captado por un radar en la carretera de Inca a Alcúdia (Ma-13), a la altura de sa Pobla, a 177 kilómetros por hora, en un tramo limitado a 80. La Benemérita recuerda que este delito puede estar penado con entre tres y seis meses de cárcel y la retirada del carné entre uno y cuatro años.

Los hechos, según informa la Guardia Civil, ocurrieron a las ocho y media de la mañana del pasado viernes 15 de mayo en el kilómetro 39,4 de la carretera Ma-13 (Palma-Alcúdia), a la altura de sa Pobla. Una patrulla de Tráfico que estaba realizando un control de velocidad detectó un vehículo Mercedes clase A que circulaba a 177 kilómetros por hora, en un tramo con una limitación de 80 por hora.

Una patrulla de la Guardia Civil situada más adelante en la vía dio el alto al vehículo e identificó al conductor, un ciudadano español de 48 años, que ha quedado investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, que puede conllevar una pena de entre tres y seis meses de cárcel, y la retirada del carné por un periodo de entre uno y cuatro años.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil de Tráfico recuerda que la velocidad excesiva o inadecuada es una de las principales causas de accidentes de tráfico y aumenta la gravedad de las lesiones en caso de siniestro.