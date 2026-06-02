Arrestan a un narcotraficante en Menorca por amenazar a sus vecinos con armas de fuego

La Policía Nacional ha detenido en Mahón, en Menorca, a un individuo que presuntamente se dedica a la venta de drogas y que en las últimas semanas habría amenazado con armas de fuego a varias personas, entre ellas algunos de sus vecinos. Tras tener conocimiento de estas coacciones los agentes solicitaron una orden de registro urgente y encontraron en su casa una pistola con munición real, un fusil de pesca submarina y varias armas blancas. El individuo ingresó en prisión por orden judicial.

La Policía llevaba desde el pasado mes de marzo investigando a este individuo, del que sospechaban que se dedicaba a traficar con hachís en la casa de un familiar, en Mahón. Sin embargo, en las últimas fechas presuntamente había perpetrado otros delitos, como el robo en nueve trasteros de una comunidad de vecinos, e incidentes violentos, que precipitaron la intervención policial.

Según descubrieron los agentes, había amenazado con una pistola a otro hombre durante una discusión vinculada al tráfico de drogas. Le colocó el arma de fuego en la boca y le obligó a arrodillarse. En otra ocasión accedió a través de la terraza en la casa de uno de sus vecinos, a, que acusaba de haberle denunciado a la Policía. Le encañonó con el arma de fuego y le obligó a realizar varias transferencias de dinero para compensarle.

Ante estas informaciones la Policía puso en marcha la "operación Fuego". Los agentes mantuvieron una estricta vigilancia sobre su domicilio y solicitaron al juzgado una autorización de entrada y registro. Esta intervención se llevó a cabo la semana pasada. Los agentes encontraron en la casa una pistola con munición real, un fusil de pesca submarina, varias hachas, cizallas y armas blancas, así como una bomba de humo. También recuperaron en la casa aparatos electrónicos robados y valorados en 4.500 euros.

Noticias relacionadas

El hombre quedó detenido por los delitos de detención ilegal, extorsión, allanamiento de morada, amenazas graves y daños. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión sin fianza.