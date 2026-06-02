Arrestado por darse a la fuga tras arrollar a una motorista en Palma
El conductor se saltó varios semáforos en rojo y circuló a gran velocidad para tratar de escapar de la Policía Nacional
La Policía Nacional arrestó el domingo por la mañana a un hombre que se dio a la fuga tras atropellar a una motorista en s'Indioteria, en Palma. El conductor se saltó varios semáforos en rojo y circuló a gran velocidad en su intento de escapar de la Policía, que finalmente le interceptó en la calle Jacinto Verdaguer. Entonces comprobaron que el vehículo no tenía seguro. La víctima no sufrió lesiones graves.
Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron a primera hora de la mañana del domingo en s'Indiotería, donde un coche arrolló a una motorista, que cayó al suelo herida. Un testigo alertó de inmediato al 091, y explicó que el conductor no se había detenido a atender a la mujer. El testigo siguió al fugitivo, que se saltó varios semáforos en rojo para tratar de escapar.
Una patrulla de la Policía Nacional localizó el coche sospechoso poco después en la calle Jacinto Verdaguer y le dio el alto, pero el conductor intentó de nuevo darse a la fuga a gran velocidad. Cuando quedó atrapado en una calle salió del vehículo y huyó a pie, aunque fue finalmente interceptado y detenido por los agentes.
La Policía contactó con el testigo del siniestro, que explicó que el vehículo del detenido había arrollado a la motorista, que sufrió una lesión en el tobillo, y se había dado a la fuga sin atenderla. La joven fue asistida por una ambulancia y posteriormente se confirmó que no sufría lesiones graves.
Tras realizar diversas gestiones los agentes comprobaron que el vehículo que conducía el detenido no tenía seguro. Quedó imputado por un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia.
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