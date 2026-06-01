La Policía Local interviene 76 prendas falsas a un vendedor ambulante en la Playa de Palma
Una patrulla interceptó al sospechoso cuando iba en bicicleta cargado con dos grandes bolsas y una mochila
Agentes de la Policía Local de Palma intervinieron la semana pasada 76 prendas falsificadas a un vendedor ambulante en la Playa de Palma. Una patrulla interceptó al sospechoso cuando circulaba en bicicleta con dos grandes bolsas de plástico, lo que suponía un riesgo evidente para la circulación. Al comprobar que las bolsas contenían material deportivo de marca falsificado, los policías lo intervinieron.
Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron el pasado 27 de mayo sobre la una del mediodía, cuando una patrulla se fijó en un ciclista que circulaba por la calle Llaüt, en la Playa de Palma, cargado con dos grandes bolsas y una mochila, lo que comprometía seriamente la seguridad vial. Los agentes le interceptaron y comprobaron que se trataba de un ciudadano senegalés de 44 años.
Al examinar las bolsas, los policías descubrieron que contenían 76 prendas de conocidas marcas deportivas presuntamente falsificadas, que estaban destinadas a la venta ambulante. Los agentes se incautaron del material, y se informó al hombre de que quedaba investigado por un delito contra la propiedad industrial.
Suscríbete para seguir leyendo
- El gallego del bar Mora rescata la centenaria bodega San Antonio de Palma: 'Seguiré con lo que sé hacer
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
- Guillem Garí de Es Cruce: “No tengo relevo generacional, pero tampoco prisa por irme”
- La demolición de Monport, símbolo de la corrupción urbanística en Mallorca, a la espera de unas correcciones técnicas
- Dominik Greif explica su salida del Mallorca: 'Como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente
- Susto monumental en el Poblense-Águilas: Toni Penyafort se marcha en ambulancia
- El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
- Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’