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Un incendio en unos transformadores deja sin luz a los vecinos de varias calles de Alcúdia

Los Bombers de Mallorca han sofocado el fuego, mientras que técnicos de la compañía eléctrica trabajan para recuperar el servicio

Agentes de la Policía Local y los Bombers, en el lugar del incendio.

Agentes de la Policía Local y los Bombers, en el lugar del incendio. / Policía Local de Alcúdia

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Los vecinos de varias calles de Alcúdia se han quedado sin luz esta tarde a consecuencia de un incendio que ha afectado a varios transformadores. Los Bombers han sofocado el fuego y la Policía Local tiene la zona acordonada para evitar siniestros, mientras que los técnicos trabajan para recuperar el servicio cuanto antes, aunque el corte puede prolongarse varias horas.

Según informan desde la Policía Local de Alcúdia, el incendio se ha declarado sobre las cinco de la tarde, en unos transformadores ubicados en la calle Narqués. Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Mallorca, que han sofocado el incendio, mientras que la Policía Local ha mantenido la calle cortada al tránsito para evitar siniestros. La gran humareda que ha causado el incendio ha generado una gran alarma entre los vecinos de la zona.

La avería provocó una gran humareda.

La avería provocó una gran humareda. / Policía Local de Alcúdia

A consecuencia de la avería varias calles de los alrededores se han quedado sin luz. Los técnicos de Endesa estaban trabajando para recuperar el servicio cuanto antes, aunque las previsiones apuntaban a que el apagón podría prolongarse unas cinco horas, ya que los transformadores habían quedado muy dañados.

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La Policía Local ha solicitado a los vecinos que eviten acercarse a la zona afectada para facilitar el trabajo a los equipos de extinción y a los técnicos.

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