Un incendio obliga a desalojar un hotel de Can Picafort

Decenas de turistas fueron desalojados la pasada madrugada tras declararse un incendio en un hotel de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida. Los Bombers de Mallorca lograron sofocar las llamas rápidamente, pero los clientes no pudieron volver a sus habitaciones hasta dos horas después a causa del humo acumulado.

Los bomberos, a las puertas del hotel. / Bombers de Mallorca

Según informan los Bombers de Mallorca, el fuego se declaró sobre las doce de la medianoche, en un hotel de Can Picafort, en Santa Margalida. Las decenas de turistas que había en su interior tuvieron que ser desalojadas a toda prisa. Al lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Inca y Alcúdia de los Bombers de Mallorca, que sofocaron el incendio rápidamente. Sin embargo, la gran cantidad de humo acumulado provocó que los clientes no pudieran volver a sus habitaciones hasta las dos de la madrugada.