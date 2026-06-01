Dos detenidos por herir a un hombre con botellas rotas en la Plaza de las Columnas, en Palma
La víctima sufrió graves cortes en los brazos y las manos, así como golpes en la cara
La Policía Nacional arrestó en la madrugada del pasado sábado a dos hombres que presuntamente hirieron de gravedad a otro, al que causaron cortes profundos en las manos y los brazos con botellas rotas durante una discusión en la Plaza de las Columnas, en Palma. Los agresores acusaban a la víctima de haberles sustraído un teléfono móvil.
El incidente, según informa la Policía, ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el 091 recibió el aviso de que se estaba produciendo una pelea en la Plaza de las Columnas. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano acudió al lugar y encontró allí a tres hombres enzarzados en una reyerta, intercambiando golpes y empujones, por lo que los agentes se interpusieron y les separaron.
Uno de los hombres presentaba cortes profundos en las manos y los brazos, y explicó que los otros dos le habían atacado porque le acusaban de haberles sustraído un teléfono móvil. Durante el enfrentamiento le habían herido con unas botellas rotas y le habían propinado también golpes en la cara.
Los policías tomaron declaración a varios testigos, que corroboraron la versión de la víctima, por lo que finalmente arrestaron a los dos presuntos agresores por un delito de lesiones. La víctima fue trasladado a un centro sanitario para recibir asistencia por las lesiones que sufría.
Suscríbete para seguir leyendo
- El gallego del bar Mora rescata la centenaria bodega San Antonio de Palma: 'Seguiré con lo que sé hacer
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
- Guillem Garí de Es Cruce: “No tengo relevo generacional, pero tampoco prisa por irme”
- La demolición de Monport, símbolo de la corrupción urbanística en Mallorca, a la espera de unas correcciones técnicas
- Dominik Greif explica su salida del Mallorca: 'Como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente
- Susto monumental en el Poblense-Águilas: Toni Penyafort se marcha en ambulancia
- El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
- Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’