Los Bombers sofocan un incendio de rastrojos en Manacor y otro agrícola en Campos
Las altas temperaturas y la sequedad del terreno han favorecido los fuegos
Efectivos de los Bombers de Mallorca han extinguido hoy al mediodía dos incendios que han afectado a un solar poblado por rastrojos en Manacor y a un campo agrícola en Campos. Las altas temperaturas y la sequedad del terreno han favorecido los fuegos, aunque los equipos de extinción los han controlado rápidamente.
Según informan los Bombers de Mallorca, el primer incendio se ha declarado sobre las doce del mediodía en un solar lleno de rastrojos situado detrás del Auditorio de Manacor. Al lugar se han desplazado con urgencia efectivos de los parques de Manacor y Felanitx, que han sofocado el fuego que ha afectado a un área de unos 5.000 metros cuadrados. En la intervención han participado también agentes del Ibanat, Policía Local y Policía Nacional.
Poco después, sobre las tres de la tarde, se ha declarado un incendio en una finca agrícola del término municipal de Campos. En las labores de extinción ha participado bomberos de los parques de Felanitx y Llucmajor, que han logrado sofocar las llamas antes de que se extendieran.
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