Arrestado en Palma por denunciar falsos robos para quebrantar una orden de alejamiento
El individuo afirmó que le habían sustraído el dispositivo de geolocalización que tenía que llevar por orden judicial
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que presuntamente denunció en falso que había sido víctima de seis robos con violencia para ocultar que había quebrantado sistemáticamente una orden judicial de alejamiento de una mujer. Según sus denuncias, siempre le sustraían un dispositivo de geolocalización que llevaba por orden de un juez.
El hombre denunció haber sido víctima de seis robos con violencia entre agosto del año pasado y el pasado mes de enero. En todas estos robos le habrían arrebatado un dispositivo electrónico de localización que debía llevar por orden de un juzgado de Palma para evitar que se acercara a una mujer que le había denunciado.
Ante la reiteración de denuncias por robo, la Policía Judicial del Distrito Centro de la Policía Nacional inició una investigación, que ha concluido que se trataba de denuncias falsas, presentadas tras quebrantar esa orden de alejamiento. Los agentes le han detenido por simulación de delito.
Suscríbete para seguir leyendo
- El gallego del bar Mora rescata la centenaria bodega San Antonio de Palma: 'Seguiré con lo que sé hacer
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
- Guillem Garí de Es Cruce: “No tengo relevo generacional, pero tampoco prisa por irme”
- La demolición de Monport, símbolo de la corrupción urbanística en Mallorca, a la espera de unas correcciones técnicas
- Dominik Greif explica su salida del Mallorca: 'Como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente
- Susto monumental en el Poblense-Águilas: Toni Penyafort se marcha en ambulancia
- El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
- Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’