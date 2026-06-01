Arrestado en Palma por denunciar falsos robos para quebrantar una orden de alejamiento

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que presuntamente denunció en falso que había sido víctima de seis robos con violencia para ocultar que había quebrantado sistemáticamente una orden judicial de alejamiento de una mujer. Según sus denuncias, siempre le sustraían un dispositivo de geolocalización que llevaba por orden de un juez.

El hombre denunció haber sido víctima de seis robos con violencia entre agosto del año pasado y el pasado mes de enero. En todas estos robos le habrían arrebatado un dispositivo electrónico de localización que debía llevar por orden de un juzgado de Palma para evitar que se acercara a una mujer que le había denunciado.

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Ante la reiteración de denuncias por robo, la Policía Judicial del Distrito Centro de la Policía Nacional inició una investigación, que ha concluido que se trataba de denuncias falsas, presentadas tras quebrantar esa orden de alejamiento. Los agentes le han detenido por simulación de delito.