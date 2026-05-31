Un voraz fuego destruye un coche aparcado en Cas Capiscol y el humo afecta a la fachada de un edificio

Un incendio de grandes proporciones ha causado cuantiosos daños a un coche aparcado en el barrio palmesano de Cas Capiscol. Una dotación de Bombers de Palma se ha desplazado al lugar para sofocar las llamas de considerable tamaño. El vehículo ha sufrido cuantiosos daños y la fachada se ha visto muy afectada por el humo.

El siniestro se ha producido sobre las cuatro de la tarde de este domingo en un coche estacionado en el número 1 de la calle Bolero de Palma, en el barrio palmesano de Cas Capiscol. El vehículo ha comenzado a arder y las llamas han alcanzado gran tamaño. Por fortuna no había ningún otro automóvil en las proximidades. Una cortina de humo negro se ha alzado en unos minutos.

Importantes daños

La dotación de Bombers de Palma ha sofocado el fuego, aunque no hahan podido evitar que la fachada del edificio se viera afectado por el humo. Una vez extinguido el incendio por completo, han regresado al parque. El vehículo ha sufrido importantes daños.