Investigación
Hallan el cadáver de un hombre en el torrent dels Jueus entre Palma y Llucmajor
Investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía acional examinan el cuerpo y las inmediaciones para tratar de averiguar las causas de la muerte
El cadáver de un hombre ha aparecido la mañana de este domingo en el lecho del torrent dels Jueus, entre Palma y Llucmajor. Investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional examinan el cuerpo y las inmediaciones para tratar de determinar las causas de su muerte y si esta ha sido violenta.
El trágico hallazgo se ha producido esta mañana. Testigos han alertado de la presencia de una persona muerta en el lecho del Torrent des Jueus, en la calle Trencadors, y han avisado a los servicios de emergencia. Un dispositivo policial se ha activado de inmediato en torno al lugar donde ha aparecido el cuerpo.
Agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica han acudido al lecho del torrente dels Jueus. La zona ha quedado acordonada mientras realizaban una minuciosa inspección ocular de las inmediaciones. También han examinado el cuerpo, para determinar si había fallecido por causas violentas.
Examen del forense
El hallazgo del cuerpo de este hombre también se ha comunicado al Tribunal de Instancia de guardia plaza 3 de los Juzgados de Palma. El forense se ha desplazado también a este lugar para examinar el cuerpo y para que el juez orden el levantamiento del cadáver antes de trasladarlo al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.
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