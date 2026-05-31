Exhibicionismo
Un exhbicionista graba a dos menores en la playa en Palma y se masturba ante ellas
Agentes de la Policía Nacional dieron una batida por la zona y detuvieron al individuo por un presunto delito de exhibicionismo
Un individuo se acercó a dos menores en una playa en Palma, las grabó con el móvil y comenzó a masturbarse ante ellas. Agentes de la Policía Nacional en Palma dieron batidas por la zona y detuvieron a este individuo, de origen marroquí, por un presunto delito de exhibicionismo.
Los hechos ocurrieron la tarde del sábado. Una menor fue con una amiga a la playa cuando observaron cómo un individuo, al que no conocían, empezó a usar su teléfono móvil después de acercarse a ellas. Al sentirse violentadas, las dos adolescentes optaron por alejarse y alejarse de él.
En se preciso instante, una mujer que había presenciado la escena se acercó a las menores y les dijo que este sujeto las había estado grabando con el teléfono móvil mientras se estaba masturbando. Varios bañistas que estaban en la zona corroboraron esta versión.
Escondido en un arbusto
Al percatarse de que estaban hablando de él, el exhibicionista abandonó apresuradamente el lugar. No obstante uno de los testigos avisó al 091 para denunciar lo ocurrido.
Agentes uniformados y de paisano del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se personaron en el lugar. Los testigos describieron al individuo y la vestimenta que este llevaba y comenzaron a dar batidas por la zona. Al cabo de un rato, el sospechoso fue encontrado por las inmediaciones en un parque cercano, escondido en un arbusto. Acto seguido fue detenido por un presunto delito de exhibicionismo.
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