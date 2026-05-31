Detienen a un ladrón por 40 robos dentro de vehículos en Palma en apenas tres días

Un ladrón desplegaba una actividad frenética para saquear coches en Palma. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este delincuente, de nacionalidad española, como presunto autor de al menos 40 robos de dentro de vehículos en tan solo tres días. Accedía al interior tras romper los cristales con un destornillador.

A raíz de esta oleada de robos en vehículos de similares características, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría de Distrito Oeste iniciaron una investigación para esclarecer estos delitos cometidos en apenas tres días, el 8, 9 y 10 de mayo. El ladrón siempre actuaba de madrugada en calles y aparcamientos de los barrios de Corea y Cas Capiscol.

Después de varias pesquisas, los investigadores de la Policía Nacional averiguaron que el sospechoso era un hombre que actuaba por la zona y utilizaba siempre un destornillador. De estos 40 robos en vehículos, al menos 18 los perpetró en el interior de un aparcamiento de un centro comercial. Mientras que el resto los cometió en diversas calles de estos dos barrios colindantes. Además,s el delincuente sustrajo una tarjeta bancaria en uno de los vehículos saqueados y la utilizó para efectuar diversas compras en un local.

Tras estos robos, varios vecinos alertaron a los servicios de emergencias al ver a un ladrón rompiendo cristales de coches de madrugada con un destornillador para robar en el interior. Agentes de la Policía Local actuaron con celeridad y retuvieron al sospechoso de estos delitos. A ctoniuación varias patrullas de la Policía Nacional acudieron a lugar y comprobaron que había al menos seis coches saqueados, con las ventanillas rotas.

Finalmente, los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional reconocieron a este individuo después de haberle denunciado e identificado como presunto autor de numerosos robos con fuerza en vehículos ocurridos en los últimos días. Un policía nacional le cacheó y le intervino el destornillador que presuntamente utilizaba para romper los cristales.

Ingreso en prisión

Los investigadores del Grupo de Policía Judicial de Oeste continuó con las pesquisas y obtuvieron pruebas y evidencias que incriminaban a este sujeto como presunto autor de 39 robos en vehículos por un delito de estafa, al efectuar compras con una tarjeta robada. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

Unos días después, los investigadores obtuvieron pruebas de otro robo con fuerza en interior de otro vehículo, con lo que el montante total ascendía 40 coches saqueados. Por este motivo el delincuente fue excarcelado para la imputación de este nuevo delito. Después de este trámite, fue devuelto de nuevo a prisión.

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