Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carretera de ManacorCláusula Romeo y JulietaTarjeta ciudadanaCartel Malle aeropuertoBarrio chino de Palma
instagramlinkedin

Incendios

Desalojan de madrugada por un incendio a los clientes de un hotel de Can Picafort

La acumulación de humo ha obligado a evacuar al personal y a los hospedados durante más de dos horas

Bombers de Mallorca durante el incendio en el hotel de Can Picafort.

Bombers de Mallorca durante el incendio en el hotel de Can Picafort. / BOMBERS DE MALLORCA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un incendio de madrugada en un hotel de Can Picafort ha obligado al desalojo durante más de dos horas de los clientes y el personal. Bombers de Mallorca han controlado rápido el fuego, pero la gran cantidad de humo acumulado ha provocado que los evacuados tuvieran que permanecer más de horas en la calle. Sobre las tres de la madrugada ha sido sofocado por completo.

El fuego se ha iniciado sobre la medianoche en un hotel de Can Picafort. En ese momento se ha activado el protocolo establecido para estos casos y se ha ordenado el desalojo inmediato de todos los clientes y del personal del establecimiento hotelero.

Hasta el lugar del incendio en el hotel de Can Picafort se han desplazado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Inca y de Alcúdia. También se ha movilizado un sargento de Tramuntana y dos técnicos.

Noticias relacionadas y más

Dos horas de madrugada en la calle

El aviso del incendio se ha recibido sobre la medianoche y se ha controlado rápidamente. No obstante, la gran cantidad de humo acumulada ha provocado que los clientes permanecieran en el exterior hasta las dos de la madrugada. Sobre las tres, el fuego se declaró completamente extinguido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Can Picafort
  • Mallorca
  • sucesos
  • fuego
  • Desalojo
  1. La tarjeta ciudadana dejará de funcionar este lunes para viajar en el bus de Palma
  2. Mateu Oliver, decano del Colegio de Ingenieros de Baleares: «Nuestros hijos tienen la percepción de que no hay futuro, y hay más que nunca»
  3. El rescate que Sánchez concedió a Plus Ultra se blanqueó desde Mallorca
  4. La Tarjeta Única de transporte sustituye desde este lunes a la Ciudadana: así puedes recuperar tu saldo
  5. Mallorca canta una 'Balanguera' multitudinaria, vaciada de crítica política
  6. Clara Martínez-Toledano, economista: 'El modelo turístico balear exacerba la crisis de la vivienda al desviarse el capital hacia el ladrillo
  7. Detenido un alumno de 16 años del IES Bendinat tras encañonar con una pistola simulada a una conductora para robarle el coche
  8. Calles cortadas y buses desviados: así afectarán la carrera Ponle freno y la protesta de autónomos al centro de Palma

Desalojan de madrugada por un incendio a los clientes de un hotel de Can Picafort

Detienen a un ladrón por 40 robos dentro de vehículos en Palma en apenas tres días

Detienen a un ladrón por 40 robos dentro de vehículos en Palma en apenas tres días

Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’

Herido grave un conductor al precipitarse un minibús al salirse de la rotonda de sa Pobla y caer en la autopista de Inca

Herido grave un conductor al precipitarse un minibús al salirse de la rotonda de sa Pobla y caer en la autopista de Inca

Ignacio Leiva, un buen hombre y un buen guardia civil

Policías de paisano detienen in fraganti a dos asaltantes en la Playa de Palma cuando atracaban a un turista para robarle el móvil

Policías de paisano detienen in fraganti a dos asaltantes en la Playa de Palma cuando atracaban a un turista para robarle el móvil

Desalojo temporal de un edificio al desplomarse un falso techo de una vivienda en Palma

Desalojo temporal de un edificio al desplomarse un falso techo de una vivienda en Palma

Sorprenden a tres carteristas cuando le robaban sus efectos de la mochila a un turista en el Borne

Tracking Pixel Contents