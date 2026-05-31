Desalojan de madrugada por un incendio a los clientes de un hotel de Can Picafort

Un incendio de madrugada en un hotel de Can Picafort ha obligado al desalojo durante más de dos horas de los clientes y el personal. Bombers de Mallorca han controlado rápido el fuego, pero la gran cantidad de humo acumulado ha provocado que los evacuados tuvieran que permanecer más de horas en la calle. Sobre las tres de la madrugada ha sido sofocado por completo.

El fuego se ha iniciado sobre la medianoche en un hotel de Can Picafort. En ese momento se ha activado el protocolo establecido para estos casos y se ha ordenado el desalojo inmediato de todos los clientes y del personal del establecimiento hotelero.

Hasta el lugar del incendio en el hotel de Can Picafort se han desplazado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Inca y de Alcúdia. También se ha movilizado un sargento de Tramuntana y dos técnicos.

Dos horas de madrugada en la calle

El aviso del incendio se ha recibido sobre la medianoche y se ha controlado rápidamente. No obstante, la gran cantidad de humo acumulada ha provocado que los clientes permanecieran en el exterior hasta las dos de la madrugada. Sobre las tres, el fuego se declaró completamente extinguido.