Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’

La relación sexual consentida entre un adolescente de 17 años y una menor de 14 años no es abuso sexual «por la proximidad de edad y de madurez entre ambos». La Sección Segunda de la Audiencia de Palma decretó la absolución del procesado en virtud de la ‘cláusula Romeo y Julieta’ recogida en el artículo 83 bis del Código Penal. Hasta esa apreciación el encausado se enfrentaba a una pena de diez años de prisión por un presunto delito de abuso sexual ocurrido seis años antes cuando ninguno de ellos era adulto.

Un vídeo aportado a la causa por el abogado de la defensa, el letrado Óscar Navarro, el pasado 19 de mayo resultó determinante para que la consideración del procesado diera un vuelco diametral. La grabación recogía un chat en Instagram entre denunciante y denunciado. La primera admitía entonces en la charla que «nunca dije que me hubieras violado», señalaba la denunciante.

«Nunca te he violado y siempre te he tratado bien», le exponía el procesado a la denunciante. Lamento en decirte cómo ocurrieron las cosas», argumentó la denunciante. Esta estuvo ingresada en un centro de acogida de menores. «Me dijeron que denunciara yo o denunciarían ellos», subrayó en la conversación con el denunciado en las redes.

Durante su declaración el pasado martes ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma la declaración a puerta cerrada de la denunciante fue completamente distinta a la que había formulado con anterioridad y en la que culpaba al procesado de una supuesta agresión sexual.

La testigo aseguró que el adolescente de 17 años, menor de edad como ella con una diferencia de tres años, «siempre me ha tratado bien. Nunca me ha violado. Todas las relaciones fueron consentidas», subrayó.

La ahora joven de 21 años también arremetió en su alocución contra el personal del centro de acogida en el que estaba ella. «Me dijeron que denunciara y si no lo harían ellos», puntualizó.

A tenor de la contundente declaración de la supuesta víctima y de la aseveración de que durante el tiempo de relación con su entonces pareja no hubo violación ni abuso sexual. La fiscal se adhirió a la solicitud planteada por el abogado defensor, Óscar Navarro, de invocar a la denominada ‘cláusula Romeo y Julieta’ . Una excepción recogida en el Código Penal para tolerar la relaciones sexuales entre menores cuando la edad y la madurez es muy próxima, pese a que una de ellas, como en este caso tenga una edad de 14 años y no se contempla que estén permitidas las relaciones sexuales.

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Euforia y sollozos

La sentencia absolutoria dictada ‘in voce’ provocó en el acusado sentimientos entremezclados de lágrimas y euforia al salir de la Audiencia de Palma. De hecho se abrazó con su familia y con muchos de los allí presentes. No obstante en su entorno familiar, que le había arropado en todo momento ante su comparecencia en la Audiencia, se lamentaban que hubieran tenido que esperar seis años hasta alcanzar esta sentencia absolutoria.