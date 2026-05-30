Sorprenden a tres carteristas cuando le robaban sus efectos de la mochila a un turista en el Borne

Una delincuente y dos compinches, todos de origen rumano, sustrajeron con sigilo la cartera de un turista y se la sacaron de la mochila en el Paseo del Borne de Palma. Agentes de paisano de la Policía Nacional, con apoyo de la Policía Local, observaron sus movimientos, detuvieron a los tres malhechores y recuperaron el efecto sustraído.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en el Paseo del Borne de Palma. Agentes de paisano de la Policía Nacional patrullaban por la zona cuando observaron cómo una mujer se acercaba por detrás de un turista y le abría sigilosamente la mochila para sacarle la cartera mientras dos compinches le hacían de pantalla y trataban de tapar sus movimientos.

Cuando los tres carteristas se disponían a marcharse con el botín, uno de los agentes le dio el alto y le mostró la placa policial. Mientras, una policía avisó a la víctima de que le acababan de robar la cartera. Rápidamente, recuperaron el efecto sustraído con el dinero que había dentro y se lo devolvieron a su legítimo dueño. Mientras que los tres carteristas fueron detenidos por un presunto delito de hurto.

13 carteristas arrestados en el centro de Palma

Un grupo especializado de agentes de la Policía Nacional Y de la Policía Local de Palma integran un dispositivo dedicado a perseguir la acción de los carteristas en la zona Centro de Palma. Hasta el momento su actuación se ha saldado con la detención de 13 carteristas cuando sustraían sus efectos a las víctimas. Estos hechos delictivos van en aumento de forma pareja al incremento de turistas que llegan a Palma.

Estos carteristas muestran un alto grado de especialización. Actúan en grupo de manera coordinada y tienen un claro reparto de funciones. Antes de cometer el delito, seleccionan detalladamente a su víctima potencial. Su actividad delictiva tiene lugar tanto en la calle como en comercios. Sustraen las carteras sin que la víctima acierte a darse cuenta. En muchos casos se hacen pasar por turistas y utilizan una vestimenta similar a ellos. De esta manera se camuflan perfectamente y no llaman la atención.