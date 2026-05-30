Sorprenden a un ladrón de viviendas en el aeropuerto de Palma al intentar huir de Mallorca

Un ladrón en domicilios de Mallorca, de origen georgiano, fue sorprendido en el aeropuerto de Palma a punto de embarcar hacia un país centroeuropeo, pese a que tenía prohibido abandonar la isla. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar y el juez ha decretado su ingreso en prisión.

Efectivos de la Policia Nacional en el aeropuerto de Palma. / POLICÍA NACIONAL

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en el aeropuerto de Palma. Efectivos de la Policía Nacional comprobaron que un hombre, sobre el que recaía una prohibición de abandonar Mallorca dictada por un juzgado de Palma, se disponía a coger un vuelo hacia un país centro europeo.

A continuación agentes de la Comisaría del Aeropuerto de Palma realizaron numerosas gestiones para esclarecer que efectivamente era la misma persona sobre la que se había dictado la prohibición de salir de la isla. Las pesquisas determinaron que esta persona había sido detenida el pasado 19 de mayo por un presunto delito de integración en grupo criminal y al que se le atribuyen al menos una docena de robos con fuerza en casas habitadas. Por este motivo se le había retirado el pasaporte para que no abandonara la isla.

Interceptado antes de embarcar

Acto seguido los agentes establecieron un dispositivo en el aeropuerto para proceder a su detención antes de que tomara el vuelo. Sobre las 21.00 horas del lunes, este individuo fue localizado dentro de la terminal cuando se disponía a embarcar en el avión. El delincuente había adquirido otro pasaporte a su nombre con el que pretendía abandonar la isla. Al ser detenido y puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.