Policías de paisano detienen in fraganti a dos asaltantes en la Playa de Palma cuando atracaban a un turista para robarle el móvil

Dos agentes de paisano de la Policía Nacional sorprendieron in fraganti a dos asaltantes, de origen senegalés, en la Playa de Palma cuando le ponían la zancadilla a un turista y le hacían caer para tratar de robarle el teléfono móvil. Los policías impidieron el atraco y detuvieron a los dos individuos por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes en la Playa de Palma. Dos agentes de paisano del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional observaron a dos individuos en actitud sospechosa. Cuando comenzaron a seguirlos, observaron cómo estos se aproximaron a un turista, que caminaba solo por la zona. Los dos sujetos trataron de desviar su atención, le cogieron de los brazos y le pusieron la zancadilla para hacerle caer al suelo y que se golpeara. Entonces, uno de ellos aprovechó la circunstancia para tratar de arrebatarle el móvil del pantalón.

En ese preciso instante, los policías de paisano actuaron de inmediato e impidieron el atraco. Después de un forcejeo, los agentes retuvieron a los asaltantes, recuperaron el móvil de la víctima, y les detuvieron por un presunto delito de robo con violencia.

Patrullas policiales nocturnas

Paralelamente, esa misma noche agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional observaron a otro individuo en actitud sospechosa. Al cachearle, le intervinieron siete papelinas de cocaína y diversos útiles para su venta. Acto seguido fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.

A raíz del significativo aumento de turistas en la Playa de Palma y en otras zonas de Ciutat, la Policía Nacional ha incrementado el número de efectivos en estos puntos. Así efectivos de UPR, GOR y Unidad de Motos patrullan cada noche estos lugares tanto uniformados como de paisano para garantizar la seguridad de los visitantes y residentes.