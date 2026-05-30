Accidentes de tráfico
Herido grave un conductor al precipitarse un minibús al salirse de la rotonda de sa Pobla y caer en la autopista de Inca
Bombers de Mallorca, procedentes del parque de Inca, se han desplazado al lugar para excarcelar a la víctima
Un conductor de un minibús de 45 años ha resultado herido grave la tarde de este sábado al precipitarse con el vehículo a la autopista de Inca después de salirse de una rotonda en sa Pobla. Bombers de Mallorca, procedentes del parque de Inca, han acudido a excarcelar a la víctima y las asistencias sanitarias se han hecho cargo de él.
Los hechos han ocurrido sobre las seis y media de la tarde de este sábado. Al parecer el conductor del vehículo de pasajeros, que no llevaba a ningún otro ocupante, ha perdido el control del vehículo, ha chocado contra el guardarraíl y se ha precipitado por un talud hacia la autopista de Inca.
Los testigos presenciales han avisado a los servicios de emergencia y un dispositivo especial se ha activado de inmediato en torno al lugar del siniestro. Dotaciones de Bombers de Mallorca, procedentes del parque de Inca, se han movilizado rápidamente para tratar de excarcelar a la víctima del interior del minibús. También se han movilizado asistencias sanitarias del Ib-salut y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Investigación
Los efectivos del Instituto Armado han abierto una investigación para tratar de reconstruir las circunstancias en las que se ha producido el siniestro. Las primeras hipótesis apuntan a que la salida de la vía del conductor se habría producido por un exceso de velocidad.
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