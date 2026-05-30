Desalojo temporal de un edificio al desplomarse un falso techo de una vivienda en Palma

El derrumbe de un falso techo de una vivienda ha acarreado el desalojo temporal de un edificio de Palma. Las vigas se han desprendido y han provocado la caída del yeso y otros elementos de una habitación sin causar heridos. Los moradores han salido a la calle y Bombers de Palma han acudido a examinar el inmueble.

Los hechos se han producido sobre las doce y media del mediodía en una vivienda situada en una segunda planta el número 9 de la calle Manuel Sanchís Gaurner, del barrio palmesano de Arxiduc. La caída de cascotes ha provocado que los moradores tuvieran que salir al exterior. Agentes de la Policía Local y Bombers de Palma se han desplazado rápidamente al lugar del incidente. Como medida temporal, se han desalojado las tres plantas del edificio.

Un metro cuadrado afectado

Los bomberos han examinado la zona dañada y han comprobado que solo había afectado a un metro cuadrado del techo de una segunda planta. Al parecer, las vigas se han desprendido y han causado la caída del falso techo solo en este punto. De manera preventiva se ha precintado el acceso a la terraza y a esta habitación.

La principal hipótesis que barajan los bomberos apunta a que la armadura de las vigas se encontraba en mal estado. Al desprenderse esta, habría provocado la caída del falso techo. El próximo lunes está previsto que técnicos municipales de urbanismos examinen cómo se encuentra dicha vivienda.