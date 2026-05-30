Cuatro motos y un coche afectados por un incendio de madrugada en Llucmajor

Un total de cuatro motos y un coche han resultado quemadas la madrugada de este sábado en Llucmajor. Bombers de Palma han acudido al lugar para sofocar las llamas. Mientras, agentes de la Policía Local de Llucmajor han abierto una investigación para tratar de esclarecer el origen del fuego. Los primeros indicios apuntan a que pudo ser fortuito después de un siniestro. Varias de las motos han quedado completamente consumidas por las llamas.

El coche y las motos afectadas por el fuego tras un precinto colocado por la Policía Local de Llucmajor. / D.M.

El incendio se ha producido sobre las cinco de la madrugada de este sábado a la altura del número 29 de la calle Gran i General Consell de Llucmajor. Un coche y cuatro motos estacionadas en este lugar han quedado afectadas por un incendio. Mientras que otro coche y otra moto situados en las proximidades han resultado afectados en la pintura y con varios elementos fundidos por el calor. También se ha visto alcanzada la fachada de una vivienda situada en las proximidades.

Hasta el lugar del incendio se ha desplazado una dotación de Bombers de Palma para sofocar las llamas en un coche y en cuatro motos. De estas últimas, al menos dos de ellas han quedado completamente destrozadas y no se podía identificar la matrícula de estas.

Investigación

Varias patrullas de la Policía Local de Llucmajor se han desplazado rápidamente hasta el lugar para tratar de averiguar las causas del incendio de todos estos vehículos. Los primeros indicios de las pesquisas practicadas apuntan a que el fuego se inició de una manera fortuita. Los agentes han tratado de ponerse en contacto con los dueños de dichos vehículos. No obstante algunas de las motos no han podido ser identificadas, al quedar la matrícula completamente destruida por la acción de las llamas.