Un hombre armado con un machete se atrinchera en su casa de Palma tras golpear a su madre de 75 años

Un hombre de 52 años se atrincheró en su domicilio armado con un machete el pasado lunes de madrugada tras golpear a su madre, de 75 años, que tuvo que refugiarse en casa de una vecina. El individuo se enfrentó con el arma blanca a los agentes de la Policía Nacional, que tuvieron que reducirle con la descarga de una pistola táser. Tras ser detenido, los policías comprobaron que tenía una orden de alejamiento de la víctima por agresiones anteriores.

El incidente ocurrió, según informa la Policía Nacional, en la madrugada del pasado lunes en un domicilio de Son Gotleu. Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron en apoyo de la Policía Local de Palma, que alertaba de que un individuo armado se había atrincherado en el domicilio tras golpear a su madre, de unos 75 años.

Cuando llegaron los policías la anciana pudo escapar y refugiarse en casa de una vecina. Mientras tanto, el presunto agresor se encerró en su vivienda, armado con un machete, mientras amenazaba de muerte a los agentes.

Los policías intentaron tranquilizarle a través de la puerta, pero el hombre se mostró muy agresivo. Llegó a dar puñaladas contra la puerta desde el interior que hicieron que la punta del cuchillo asomara por el otro lado. "¡Al primero que entre me lo voy a llevar por delante!", gritaba muy alterado. "De aquí no me voy, alguien sale por los pies por delante, me los voy a cargar a todos".

Mientras seguían tratando de negociar con el hombre, los policías solicitaron la intervención de los Bombers para abrir la puerta, así como de una ambulancia para atenderle en el momento en el que fuera reducido.

Finalmente los agentes lograron entrar en la casa y allí se encontraron con el hombre, muy agresivo y con el machete en la mano, por lo que le dispararon una descarga con una pistola táser que le dejó inmovilizado, momento que aprovecharon para desarmarle e inmovilizarle.

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El machete que esgrimía el detenido fue intervenido por la Policía Nacional. / CNP

Entonces se comprobó que tenía una orden de alejamiento del domicilio por agresiones anteriores a su madre y esa noche había vuelto a golpearla. La mujer había recibido un puñetazo en la cara, pero no sufría lesiones graves. El individuo quedó detenido como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar, malos tratos en el ámbito familiar y atentado a agentes de la autoridad.