Detienen a una joven por agredir a su madre en el domicilio familiar de Son Gotleu

Una joven agredía repetidamente a su madre en su domicilio de Son Gotleu. Hace apenas unas semanas, agentes de la Policía Nacional la salvaron cuando estaba a punto de lanzarse al vacío desde un séptimo piso a una altura de 35 metros. Efectivos policiales la han detenido por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, al golpear de nuevo a su progenitora.

A principios de este mes de mayo, agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de unos frecuentes episodios de violencia doméstica que tenían lugar en un domicilio del barrio palmesano de Son Gotleu. La víctima denunció que su hija empleaba una gran violencia contra ella. Esta le gritaba, le insultaba y le había golpeado en numerosas ocasiones. Hasta el punto de que alguna vez había dejado encerrada a la progenitora en la vivienda sin posibilidad de que pudiera pedir ayuda.

A raíz de esta denuncia, los agentes de la Policía Nacional establecieron el pasado día 20 de mayo un dispositivo en torno a su domicilio para su localización y detención. Cuando los policías se personaron en la vivienda, esta trató de huir por la ventana y se enfrentó a una posible caída de 35 metros. Esta se encontraba sobre un precario tejado de uralita de pequeñas dimensiones. Los efectivos policiales lograron rescatarla cuando tenía medio cuerpo fuera de la ventana y tenía la clara intención de saltar.

Hospitalizada

Una vez que habían asegurado a la joven, los policías solicitaron la presencia de las asistencias sanitarias para que la atendieran. Una vez que los facultativos se personaron en el lugar, la hija de la denunciante fue trasladada a un centro hospitalario de Palma, donde quedó ingresada. Finalmente, los agentes la detuvieron como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y fue conducida a dependencias policiales.