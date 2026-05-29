Detenido por causar daños reiterados a un mismo coche en Santanyí valorados en más de 6.000 euros.

Un delincuente se dedicó a rayar y pintar la carrocería de un mismo vehículo en Santanyí y causó destrozos por valor de más de 6.000 euros. Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 28 años por un presunto delito continuado de daños y el juez decretó una orden de alejamiento de la víctima.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil, la víctima había padecido numerosos destrozos en su vehículo en los últimos meses. Durante todo este tiempo se encontró habitualmente la pintura rayada y pintadas en la carrocería.

Al toparse casi cada día con estos destrozos, esto generó a la víctima una gran preocupación. De hecho la reparación de estos frecuentes daños le había acarreado afrontar un pago de más de 6.000 euros para repararlos. No obstante estos hechos se seguían repitiendo con suma frecuencia.

Antecedentes similares

Tras la investigación de la Guardia Civil, después de realizar numerosas gestiones, los agentes del instituto armado lograron identificar al sospechoso. A continuación este fue detenido como presunto autor de un delito continuado de daños. A este individuo le constaban antecedentes por haber protagonizado hechos similares y en el interior de su vehículo encontraron material relacionado con estos actos vandálicos. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó sobre el detenido una orden de alejamiento de la víctima