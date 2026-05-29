Detenido un alumno de 16 años del IES Bendinat tras encañonar con una pistola simulada a una conductora para robarle el coche
Un policía local de Calvià que regulaba el tráfico en el acceso al centro ha reducido al menor en el suelo y ha impedido que huyera en el vehícullo
Un alumno de 16 años del IES Bendinat se ha escapado la mañana de este viernes del centro saltando una valla y ha encañonado a la conductora de un Porsche negro con una pistola simulada para intentar robárselo. Un agente de la Policía Local de Calvià, que regulaba el tráfico, ha presenciado la escena y le ha reducido. El adolescente ha sido detenido y traspasado a la Guardia Civil para que prosiga con la investigación.
Los hechos han ocurrido sobre las ocho y media de la mañana de este viernes durante la entrada de los alumnos a los colegios. De repente, un estudiante del IES Bendinat ha saltado la valla y se ha dirigido hacia la conductora de un Porsche de color negro. Tras encañonarla con una pistola simulada, se ha puesto al volante con la intención de conducirlo.
Un agente de la Policía Local de Calvià, que se encontraba en la zona regulando el tráfico en los accesos a los colegios, ha presenciado la escena. A continuación ha reducido al alumno en el suelo y le ha detenido. La pistola que esgrimía era simulada y no era detonadora.
Alarma entre padres y alumnos
El incidente ha causado gran alarma entre padres y alumnos. Al parecer, se trata de un estudiante de cuarto de ESO del IES Bendinat. Una vez detenido el menor por la Policía Local de Calvià ha sido traspasado a la Guardia Civil.
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