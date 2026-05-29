Desmantelan una banda de ladrones que perpetró una oleada de robos en viviendas de Mallorca

Una banda de ladrones, con edades comprendidas entre los 23 y los 26 años, se había dedicado en los últimos meses a saquear numerosas viviendas unifamiliares de Mallorca. Agentes de la Guardia Civil sorprendieron in fraganti a los cuatro delincuentes cuando acababan de saquear un domicilio de Bunyola y se habían hecho con un botín de numerosas joyas. Todos ellos han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y delito continuado de robo en casa habitada.

A raíz de esta oleada de robos en viviendas unifamiliares repartidas por toda Mallorca de similares características, la Sección de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Área de Investigación del Pont d'Inca de la Guardia Civil realizaron una actuación conjunta para esclarecer estos hechos delictivos. A partir de este momento se activó la denominada operación Goodboy. La banda de ladrones causó importantes estragos en domicilios de Campos, Marratxí, Bunyola, Santa Maria, Santa Eugènia, Sant Joan, Vilafranca y Porreres. Entre todos ellos los municipios de Campos y Santa Eugènia resultaron especialmente afectados por los saqueos en viviendas unifamiliares. Todo ello generó una gran alarma social.

Esta banda de ladrones mantenía un mismo patrón de comportamiento en su modus operandi. Siempre actuaban a plena luz del día. Su objetivo predilecto eran las viviendas que se encontraban aisladas. Una vez elegido su objetivo, forzaban puertas y ventanas y siempre iban ataviados con guantes y pasamontañas para evitar ser identificados. Su objetivo primordial eran las joyas y el dinero en efectivo. También utilizaban habitualmente coches de alquiler con lo que también complicaban que pudieran determinar su identidad.

Numerosas joyas en su último saqueo

El cerco se fue estrechando paulatinamente en torno a los sospechosos. Finalmente, este jueves se detectó la presencia de esta banda de ladrones en Bunyola. Los delincuentes acababan de saquear un domicilio y habían sustraído una gran cantidad de joyas. A continuación el Centro Operativo Complejo (COC) de la Guardia Civil activó un importante despliegue policial. Efectivos de Seguridad Ciudadana de varias localidades, agentes de tráfico y los encargados de la investigación impidieron que estos malhechores pudieran darse a la fuga.

Todo este dispositivo culminó en la carretera de Manacor. Los cuatro presuntos delincuentes acababan de perpetrar otro robo en Sant Joan y fueron interceptados con el botín. En el momento de su detención, los ladrones portaban joyas procedentes de robos en dicha localidad y en Bunyola.

Los cuatro detenidos eran jóvenes de entre 23 y 26 años residentes en Mallorca. En las próximas horas está previsto que todos ellos sean puestos a disposición judicial en los juzgados de Manacor. No obstante la operación continúa abierta, con la finalidad de esclarecer si han participado en más robos en la isla.