Cuidado con los abrazos de desconocidos en la Playa de Palma

La exaltación de la amistad, una de las consecuencias del consumo de alcohol, resulta inconveniente a veces en la Playa de Palma. La Policía Local ha detenido a un ciudadano senegalés que habría sustraído al menos ocho teléfonos móviles de alta gama, alguno valorado en hasta 1.500 euros, a turistas aprovechando los abrazos que prodigaba en plena calle. Se trata de una modalidad del "hurto amoroso", bien conocida por la Policía, que siempre recomienda mantener las distancias en estas circunstancias.

La intervención policial se inició a las cinco de la madrugada del pasado martes en la calle Missió de San Diego, en pleno centro de la zona de jolgorio nocturno de la Playa de Palma. Un turista alemán pidió ayuda a una patrulla de la Policía Local y explicó que dos desconocidos se le habían acercado de forma amistosa y uno de ellos le había dado un abrazo. Y había aprovechado ese momento de contacto para quitarle su teléfono móvil, valorado en 1.500 euros.

Los policías recabaron la descripción de los sospechosos y realizaron una batida por los alrededores. Un cuarto de hora después vieron en la misma calle a dos individuos con las mismas características físicas quienes, al ver a los agentes, emprendieron la huida a la carrera. Uno de ellos logró escapar, pero el otro fue capturado. En el recorrido que siguieron durante su intento de fuga, los policías encontraron tirados entre los coches ocho teléfonos móviles. Uno de ellos era el que había sido robado al turista que había solicitado ayuda en un primer momento, y le fue devuelto al momento. Los otros dispositivos quedaron intervenidos, mientras que el sospechoso fue arrestado por diversos hurtos

Los móviles recuperados por la Policía Local de Palma. / Policía Local de Palma

Posteriormente acudieron a la comisaría de la Policía Local dos turistas húngaros para denunciar los robos de sus teléfonos. Uno de los terminales tenía activado el dispositivo de geolocalización, que lo situaba en las dependencias policiales. Se trataba de otros de los móviles intervenidos al detenido. Estos turistas explicaron que esa madrugada, ente las tres y las cinco, estaban paseando por la Playa de Palma cuando se les acercaron tres hombres que le abrazaron afectuosamente, lo que aprovecharon para sustraerles los teléfonos. Los turistas reconocieron al detenido como uno de los ladrones.

Noticias relacionadas

La Policía Local traspasó al detenido junto a los otros cinco móviles recuperados a la Policía Nacional.