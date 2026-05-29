Cinco condenados a la pena máxima en Baleares

Vítor Aníbal Temporao Martin, condenado a prisión permanente revisable por matar a golpes a su suegra, de 74 años, en septiembre de 2024 en la Colònia de Sant Jordi, es la quinta persona a la que se le impone la pena máxima en Baleares, después de un hombre que mató a su mujer embarazada y a su hijo en sa Pobla, una mujer que provocó un incendio en Ibiza que causó la muerte de un anciano discapacitado, y la madre y el tío de un recién nacido que fue arrojado a un contenedor de basuras en Porto Cristo.

Ali Kouch fue el primer condenado a cadena perpetua en el archipiélago desde su entrada en vigor en 2015. El crimen se produjo en la noche del 16 de mayo de 2021, en el domicilio familiar de sa Pobla. El hombre golpeó a su mujer con un cincel y luego la estranguló hasta acabar con su vida. Lo hizo sabiendo que estaba embarazada y que, por tanto, iba a provocar también el fallecimiento del hijo que esperaba. Luego mató a su hijo de 7 años, al que asfixió sin que pudiera defenderse. La Audiencia de Palma le impuso prisión permanente revisable por matar a su hijo, 25 años de cárcel por asesinar a su mujer embarazada y 6 meses por maltrato habitual. La sentencia es firme.

La segunda condena de prisión permanente fue para una mujer acusada de provocar un incendio mortal el 3 agosto de 2023 en una vivienda de ses Païsses, en Eivissa, en el que murió un hombre de 77 años. La víctima estaba discapacitada y no pudo escapar. La Audiencia le condenó por un delito de asesinato con alevosía sobre una persona especialmente vulnerable en concurso de normas con un delito de incendio.

En marzo de este año fueron condenados también a la pena máxima la madre y el tío de un recién nacido, que arrojaron a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023.