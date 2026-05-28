El último día de servicio de Pep Lluís Pascual en la Policía Local de Alcúdia

Después de 38 años de servicio, Pep Lluís Pascual realizó ayer su último servicio en la Policía Local de Alcúdia. Y al finalizar la jornada se encontró con una sorpresa: la mayoría de sus compañeros le estaban esperando a la salida del cuartel, formando un pasillo, para rendirle homenaje. "Gracias por todos estos años de trabajo y compromiso", comentaron en las redes sociales.

La Policía Local de Alcúdia informó de que ayer había sido un día especial y emotivo para ellos. Era el último servicio de su compañero, Pep Lluís Pascual, que se jubilaba tras 38 años en el cuerpo. La práctica totalidad de la plantilla decidieron ofrecerle una despedida y se reunieron por sorpresa en la salida del cuartel.

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Pep Lluís Pascual, ayer, en su último día de servicio. / Policía Local de Alcúdia.

"Pep Lluís no solo deja atrás una larga carrera profesional, sino también el recuerdo de una persona querida por todos: cercano, noble, con una calidad humana excepcional. Un gran compañero, pero sobre todo una gran persona", comentaron desde la Policía.