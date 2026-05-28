Atracos
Sorprende a un grupo de okupas robando en su casa de Tolleric y le pegan una paliza
Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos de los intrusos por presuntos delitos de robo con violencia y usurpación de bien inmueble
El propietario de una vivienda de la urbanización Tolleric, en Llucmajor, se topó con un grupo de okupas en el interior. Al recriminarles qué hacían en su propiedad, estos individuos se pusieron violentos. A continuación le propinaron a la víctima numerosos puñetazos y patadas. Agentes de la Guardia Civil han detenido a estos individuos como presuntos autores de un delito de robo con violencia y otro de usurpación de bien inmueble.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 23 de mayo cuando el propietario de una vivienda de la urbanización Tolleric de Llucmajor se dirigió allí y se topó con un grupo de varias personas desconocidas en el interior. Acto seguido el dueño comenzó a grabar las matrículas de los vehículos de estos individuos con su teléfono móvil.
Al percatarse del comportamiento del propietario y ver que les estaban grabando en vídeo, los miembros del grupo se pusieron agresivos. De hecho tiraron al suelo al dueño de la vivienda y le propinaron una serie de puñetazos y patadas. Acto seguido, los intrusos se marcharon con los vehículos y las pertenencias que se encontraban allí almacenadas. El botín estaba valorado en 3.500 euros.
Vuelta al inmueble
Tras interponer la víctima la correspondiente denuncia, investigadores de la Guardia Civil de Llucmajor se encargaron del caso. Además, la tarde del martes recibieron un aviso del Centro Operativo Complejo. Estos alertaron de que en el inmueble donde se habían denunciado el supuesto atraco se encontraban cuatro individuos sin autorización. Dos de ellos fueron detenidos al averiguar que estos estaban implicados en la denuncia presentada por el afectado.
Los dos detenidos por los efectivos del instituto armado por su presunta relación con el otro atraco fueron puestos a disposición judicial, La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un motorista tras sufrir un accidente y caer a la autopista de Llucmajor
- La mujer detenida admite que mató a su suegra a golpes con un ventilador
- PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
- Retoman tras cinco años las obras del Baluard del Príncep de Palma y sacan toneladas de basura del recinto
- Un conflicto vecinal agita el paraíso residencial de Son Font, en Calvià vila
- Comunicado oficial de Muriqi tras el descenso del Mallorca: 'Este club siempre ha sabido levantarse
- Enric Mas responde Eusebio Unzué sobre su rendimiento en el Giro de Italia: 'No ha sido decepcionante
- Vinculan al mallorquín de la trama de Zapatero con préstamos a Plus Ultra y tráfico de oro