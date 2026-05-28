Los narcos de Son Gotleu repartían la droga a domicilio

Los narcos detenidos el miércoles en una operación policial en Son Gotleu, en Palma, repartían la droga a domicilio con bicicletas eléctricas, en la modalidad que se conoce como «telecoca». La intervención se saldó con seis sospechosos arrestados y la intervención de diversas cantidades de cocaína, heroína y marihuana, así como una gran cantidad de dinero .

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes llevaban meses vigilando a una banda de nigerianos que tenían su base en un local de Son Gotleu, y que vendían la droga en la calle o la repartían por los domicilios previamente acordados desplazándose con bicicletas eléctricas. La investigación resultó compleja por la dificultad que entrañaba las medidas de seguridad y la forma de desplazarse para efectuar la venta de droga.

Los investigados realizaban maniobras para evitar ser detectados y utilizaban un local para la recogida de la droga para su posterior venta en otro lugar,. Lo utilizaban como almacén, pero no como punto de venta. Con ello trataban de evitar llamar la atención de la Policía.

A pesar de las complicaciones impuestas por los investigados, los agentes localizaron el local, que había sido reconvertido en cinco infraviviendas. Dos de ellas eran utilizadas por los investigados y fueron registradas por la Policía.

Registros

La Policía irrumpió en estas viviendas el miércoles a primera hora de la mañana. En el operativo participaron también agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, como la Unidad de Prevención y Reacción y Guías Caninos. En los registros se intervinieron medio kilo de cocaína, más de 70 gramos de heroína, más de 250 gramos de marihuana, así como diversos útiles para la venta de sustancias, como basculas de precisión y envoltorios.

Los investigados intentaron deshacerse de parte de la droga a través del sumidero, lo que fue evitado por los agentes. Los policías pudieron comprobar cómo el local tenía diversas medidas de seguridad como la instalación de cámaras.

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