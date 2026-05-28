El juez envía a la cárcel sin fianza a la presunta asesina de su suegra en Palma tras interrogarla por videoconferencia en Son Espases

El juez titular de la plaza 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia de Palma, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión sin fianza a la detenida por el presunto homicidio de su suegra en Palma, tras tomarle declaración por videoconferencia mientras permanece ingresada en el módulo de detenidos de la unidad de psiquiatría de Son Espases. Cuando los médicos le den el alta, ingresará en el centro penitenciario. A primera hora de la tarde, investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional le han entregado el atestado del crimen perpetrado el pasado lunes, presuntamente, por María Ángeles F.S., de 36 años, a su suegra María del Rosario García Velasco, de 73 años, en su domicilio del barrio palmesano de Pere Garau.

La detención de esta mujer como presunta autora del crimen de la madre de su pareja se produjo sobre las cuatro y media de la tarde del pasado lunes en el barrio palmesano de Pere Garau. Aunque la muerte se produjo a primera hora de la mañana. Los servicios de emergencia habían sido alertados de que en un domicilio situado en el número 17 de la calle Gabriel Llabrés se había producido un homicidio de una mujer de edad avanzada. Los gritos de la víctima, con las ventanas abiertas de la vivienda, alarmaron sobremanera al vecindario.

Hasta el lugar se trasladaron en primera instancia varias patrullas de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma. El hijo de la víctima, junto con otros familiares, los recibió en el domicilio. A continuación acompañó a los agentes hasta el dormitorio, donde se encontraba el cadáver de su madre. El cuerpo presentaba señales de una gran violencia. Un familiar encontró a la presunta autora del crimen tomando un café en un bar cercano de la plaza de Pere Garau. Acto seguido avisó a los policías locales. Estos procedieron a su detención y solicitaron de inmediato la presencia de efectivos de la Policía Nacional para que acudieran rápidamente al lugar.

Investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso. En estrecha colaboración con efectivos de la Policía Científica, realizaron una minuciosa inspección ocular en el domicilio del número 17 de la calle Gabriel Llabrés. La principal preocupación en esos momentos era preservar la escena del crimen y recabar el mayor número de pruebas que pudieran contribuir a esclarecer cómo habían ocurrido los hechos. También intervinieron numerosos objetos, entre ellos un ventilador, con el que la detenida aseguró que había golpeado repetidamente a la víctima.

Forcejeo con la víctima

Además de la inspección ocular, los agentes del Grupo de Homicidios tomaron declaración a numerosos testigos y a la presunta autora del crimen. Las pesquisas posteriores confirmaron la mala relación existente entre esta, su pareja y la víctima. Posteriormente, esta investigación se completó con la reconstrucción en el lugar de los hechos en la que estuvo presente la presunta autora del crimen y la comisión judicial.

Los investigadores comprobaron que la detenida se dirigió hacia la habitación de la víctima. Allí se produjo el forcejeo entre ambas y la fallecida sufrió numerosos traumatismos. Entre estos confesó que le había golpeado repetidamente con un ventilador. La presunta autora del crimen tenía algunos golpes y arañazos causados por la suegra al defenderse.

El cuerpo de la fallecida presentaba un gran número de traumatismos y la autopsia no determinó en primer término cómo le sobrevino la muerte. Para ello el cadáver fue trasladado a Son Espases para hacerle unas pruebas complementarias. Esta estableció que el fallecimiento se produjo por asfixia. En concreto por aplastamiento, supuestamente, al situarse encima de ella. La diferencia de peso entre una y otra era muy significativa. La presunta asesina pesa unos 90 kilos mientras que la fallecida era de una complexión muy delgada. Desde el martes permanece ingresada en el módulo de detenidos de la unidad de psiquiatría de Son Espases bajo custodia policial. Esta ya tenía antecedentes psiquiátricos.