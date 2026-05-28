Investigadas en Palma por manipular la matrícula de un coche para irse sin pagar de las gasolineras
Las sospechosas, que llevaban un vehículo de alquiler, cometieron el mismo fraude en al menos dos estaciones de servicio
La Policía Local de Palma ha investigado a dos mujeres que presuntamente manipularon la matrícula de un coche de alquiler para dificultar su identificación y posteriormente se fueron sin pagar de al menos dos gasolineras donde habían repostado combustible. La conductora, además, carecía de carné de conducir.
Según informa la Policía Local de Palma, los agentes del Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) llevaron a cabo una serie de pesquisas tras recibir la denuncia de la encargada de una gasolinera de la calle Ter, que manifestó que sobre las nueve de la noche del pasado 26 de marzo una mujer había repostado su vehículo y se había marchado sin pagar, dejado a deber 63 euros.
Posteriormente, los agentes tuvieron conocimiento de otro incidente similar. Había ocurrido el 29 de marzo en otra gasolinera del Secar de la Real y, según todos los indicios, se trataba de la misma mujer con el mismo vehículo.
Tras realizar un análisis detenido de las grabaciones de las cámaras de seguridad los agentes concluyeron que las placas de matrícula del coche habían sido manipuladas para impedir su identificación. Nuevas gestiones con la Dirección General de Tráfico (DGT) permitieron identificar el vehículo, que pertenecía a una empresa de alquiler.
Los agentes citaron a la persona que había alquilado el coche en esas fechas que explicó que se lo había prestado a una amiga. La mujer reconoció a esta persona como la mujer que había sido grabada por las cámaras de seguridad de las gasolineras.
Todas estas gestiones permitieron identificar a dos mujeres implicadas, de 37 y 23 años, que fueron citadas para que prestaran declaración en calidad de investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsedad documental. La más joven además fue imputada por un delito contra la seguridad vial, por manejar el vehículo pese a carecer de carné.
- Fallece un motorista tras sufrir un accidente y caer a la autopista de Llucmajor
- La mujer detenida admite que mató a su suegra a golpes con un ventilador
- PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
- Retoman tras cinco años las obras del Baluard del Príncep de Palma y sacan toneladas de basura del recinto
- Un conflicto vecinal agita el paraíso residencial de Son Font, en Calvià vila
- Comunicado oficial de Muriqi tras el descenso del Mallorca: 'Este club siempre ha sabido levantarse
- Enric Mas responde Eusebio Unzué sobre su rendimiento en el Giro de Italia: 'No ha sido decepcionante
- Vinculan al mallorquín de la trama de Zapatero con préstamos a Plus Ultra y tráfico de oro