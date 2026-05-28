Investigadas en Palma por manipular la matrícula de un coche para irse sin pagar de las gasolineras

La Policía Local de Palma ha investigado a dos mujeres que presuntamente manipularon la matrícula de un coche de alquiler para dificultar su identificación y posteriormente se fueron sin pagar de al menos dos gasolineras donde habían repostado combustible. La conductora, además, carecía de carné de conducir.

Según informa la Policía Local de Palma, los agentes del Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) llevaron a cabo una serie de pesquisas tras recibir la denuncia de la encargada de una gasolinera de la calle Ter, que manifestó que sobre las nueve de la noche del pasado 26 de marzo una mujer había repostado su vehículo y se había marchado sin pagar, dejado a deber 63 euros.

Posteriormente, los agentes tuvieron conocimiento de otro incidente similar. Había ocurrido el 29 de marzo en otra gasolinera del Secar de la Real y, según todos los indicios, se trataba de la misma mujer con el mismo vehículo.

Tras realizar un análisis detenido de las grabaciones de las cámaras de seguridad los agentes concluyeron que las placas de matrícula del coche habían sido manipuladas para impedir su identificación. Nuevas gestiones con la Dirección General de Tráfico (DGT) permitieron identificar el vehículo, que pertenecía a una empresa de alquiler.

Los agentes citaron a la persona que había alquilado el coche en esas fechas que explicó que se lo había prestado a una amiga. La mujer reconoció a esta persona como la mujer que había sido grabada por las cámaras de seguridad de las gasolineras.

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Todas estas gestiones permitieron identificar a dos mujeres implicadas, de 37 y 23 años, que fueron citadas para que prestaran declaración en calidad de investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsedad documental. La más joven además fue imputada por un delito contra la seguridad vial, por manejar el vehículo pese a carecer de carné.