Estafa 3.000 euros con un falso piso de alquiler en un pueblo de Mallorca

Agentes del Equipo @, la unidad de la Guardia Civil especializada en ciberdelincuencia, han identificado a un vecino de Ciudad Real por estafar 3.000 euros a un residente en Mallorca con una falsa oferta de un piso de alquiler. El timador apremió a la víctima para que le enviara el dinero por adelantado, con la excusa de que en la zona había una elevada demanda. Los investigadores lograron identificarle siguiendo su rastro en internet.

Según informa la Guardia Civil, la víctima, residente en un pueblo de la Part Forana de Mallorca, estaba buscando una vivienda de alquiler en la localidad, y localizó una oferta en una conocida plataforma del sector inmobiliario. La comunicación fue derivada a un correo electrónico donde los presuntos estafadores, que inicialmente se identificaron como particulares y luego como una empresa inmobiliaria, aportaron una serie de fotos que dieron credibilidad a la oferta.

Los delincuentes apremiaron a la víctima con falsas urgencias. Dijeron que el inmueble había pasado recientemente del alquiler vacacional al de larga duración, y ante la elevada demanda en la zona exigieron que pagara por adelantado más de 3.000 euros en concepto de reserva. En cuanto la víctima realizó la transferencia, ya no pudo volver a contactar con ellos.

La víctima volvió a examinar el portal inmobiliario y comprobó que los estafadores estaban captando a más víctimas con el mismo sistema, por lo que interpuso una denuncia a través de la sede electrónica de la Guardia Civil. Esta denuncia fue tramitada por la Oficina Nacional de Recepción de Denuncias (ON-RED), que la traslado al Equipo @. Lo primero que hicieron los investigadores fue solicitar el bloqueo cautelar de la cuenta bancaria donde se había transferido el dinero. Posteriormente llevaron a cabo un seguimiento de la trazabilidad de las comunicaciones, que permitieron identificar al presunto estafador, un vecino de Ciudad Real, que ha quedado investigado y a disposición del juzgado.

Recomendaciones de la Guardia Civil para prevenir fraudes en internet:

• Usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad.

• Desconfiar de ofertas excesivamente baratas.

• Verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos.

• Evitar pagos fuera de los canales oficiales.

• Solicita más información del alojamiento: pide dirección exacta, más fotos y un contrato de alquiler.

• Guardar los justificantes de pago y los mensajes.

La Cibercomandancia de la Guardia Civil

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación de la Guardia Civil para ampliar los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil

Con un certificado electrónico se pueden denunciar de manera telemática en la sede electrónica de la Guardia Civil los siguientes casos:

• Estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos.

• Sustracción de vehículos o robos en su interior.

• Hurtos y Daños.

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• Pérdida o localización de documentación.