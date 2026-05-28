Detienen a dos jóvenes suizos por propinar una brutal paliza a dos turistas británicos en Magaluf

Dos jóvenes suizos, ambos de 19 años, propinaron presuntamente una brutal paliza a dos turistas británicos, de 30 y 31 años, en Magaluf. Las víctimas recibieron numerosos golpes en la cabeza hasta el punto de que ambas quedaron inconscientes. Agentes de la Guardia Civil les han detenido como presuntos autores de un delito de lesiones graves.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado domingo 24 de mayo en las inmediaciones de un local de ocio en el concurrido núcleo turístico de Calvià. Los dos jóvenes helvéticos, junto con otros dos individuos pendientes de identificar, propinaron numerosos golpes a dos turistas británicos. La mayoría de las agresiones fueron dirigidas a la cabeza de las víctimas. De hecho ambas perdieron el conocimiento.

Investigadores de la Guardia Civil del Puesto Principal de Calvià se hicieron cargo del caso. Después de numerosas pesquisas, los agentes del instituto armado lograron identificar a los presuntos autores de la brutal paliza a los turistas británicos. Los supuestos agresores fueron localizados y detenidos en el interior de una vivienda vacacional del municipio. Los dos han sido puestos a disposición judicial en el juzgado de guardia de Palma.

Investigación abierta

La investigación de la Guardia Civil de la brutal agresión que acarreó lesiones graves a los dos turistas británicos en Magaluf continúa abierta. El objetivo primordial es identificar y detener a los otros dos participantes en la paliza propinada a las víctimas.

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