Policía Nacional y Policía Local de Palma preparan la "Operación Verano"

Responsables de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma han mantenido hoy una reunión de coordinación para la "Operación Verano", con el fin de reforzar la seguridad durante la temporada estival, especialmente en el centro de Palma y en Platja de Palma, con el objetivo de prevenir hurtos, robos con violencia y delitos contra el patrimonio.

En el encuentro, celebrado en la Jefatura Superior de Policía de Baleares, han participado el jefe superior de Policía, José Antonio Puebla; el jefe regional de Operaciones, el comisario Juan Márquez; el comisario provincial, Jorge Matías; el jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Fernando Corchero; el jefe de la Comisaría de Distrito, Francisco Campaña; y el jefe de sección de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Juan Palomo.

Por parte del Ajuntament de Palma han asistido el primer teniente de alcalde, Javier Bonet; el coordinador general de Función Pública, Albert Abad; el jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró; el coordinador general de Seguridad Ciudadana y Civismo, Jaume Pla; el comisario Mario González, el mayor Antoni Ramis y el inspector Sebastiá Morey, de la Policía Local.

Durante la reunión se ha abordado el plan de choque conjunto para intensificar la presencia de agentes en las zonas de mayor afluencia turística, y coordinar los dispositivos y refuerzos operativos previstos.

A lo largo del encuentro, ambas partes han acordado optimizar el despliegue de patrullas, tanto uniformadas como de paisano. Este incremento de la presencia policial busca disuadir la delincuencia, seguir mejorando los tiempos de respuesta ante cualquier incidente y garantizar la seguridad tanto de los residentes como de los turistas durante los meses de verano.

“La colaboración estrecha entre la Policía Nacional y la Policía Local es la herramienta más eficaz para mantener a Palma como un destino seguro”, han coincidido los responsables de ambos cuerpos.

El dispositivo de la "Operación Verano" incluye controles preventivos conjuntos en puntos estratégicos, mayor vigilancia en el transporte público y zonas comerciales, patrullas mixtas en zonas sensibles para la seguridad ciudadana y un intercambio de información en tiempo real para agilizar las detenciones.

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Ambas instituciones han reafirmado su compromiso de mantener una comunicación constante para adaptar los dispositivos según las necesidades.