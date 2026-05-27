Gran operación contra el tráfico de heroína en varios pisos de Son Gotleu, en Palma

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo esta mañana una gran operación contra el tráfico de drogas en varios pisos de un mismo edificio de la calle Regal, en la barriada palmesana de Son Gotleu, donde presuntamente operaban distintos grupos dedicados sobre todos a la venta de heroína. La intervención, que a estas horas sigue abierta, ha permitido detener a varios sospechosos e intervenir diversas cantidades de estupefacientes.

El Grupo II de la Policía Nacional llevaba tiempo vigilando las actividades de varios grupos que presuntamente se dedicaban a vender heroína en varios pisos ubicados en un mismo edificio, en la esquina de la calle Regal con la plaza Orson Welles, en el centro de Son Gotleu. Tras recopilar una serie de indicios, hoy por la mañana han irrumpido en las viviendas sospechosas con órdenes judiciales.

Los agentes han contado con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que se han apostado en la entrada del edificio para reforzar la seguridad y evitar incidentes. A lo largo de la mañana se han llevado a cabo varios registros, que han permitido intervenir diversas cantidades de droga, en especial heroína. Varios sospechosos han sido detenidos.

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El tráfico de heroína, una droga considerada especialmente dañina que llevaba décadas en desuso, ha adquirido un nuevo auge en los últimos años. La Policía Nacional ha impulsado ya varias operaciones contra los clanes que la introducen en Mallorca y la venden.