Juicio por una doble violación a una mujer en Ibiza: "No podía hacer nada al tener a un hombre de dos metros encima. Me forzaba y solo miraba al techo"

"No podía hacer nada al tener encima a un hombre de dos metros. Me forzaba y miraba al techo", ha comentado entre sollozos la denunciante de una presunta doble violación de dos hombres en su domicilio de Ibiza durante el juicio celebrado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. El principal acusado, para el que el fiscal pide 14 años por un presunto delito de agresión sexual, no se ha personado y se encuenra en rebeldía. Mientras que para el otro procesado, que ha negado su participación en dicha violación, solicita 11 años de prisión. Subsidiariamente, el ministerio público reclama para el primero una pena de ocho años de prisión y cinco años para el segundo por la presunta agresión sexual. En concepto de responsabilidad civil, reclama la suma de 10.000 euros para la afectada.

Los hechos que se han juzgado este miércoles en la Audiencia de Palma tuvieron lugar sobre las seis de la mañana del 18 de septiembre de 2021 en Ibiza. La víctima ha declarado que regresaba entonces a su casa después de salir de fiesta para celebrar el fin de la temporada tras estar trabajando en un hotel de la isla. Al toparse con los dos individuos ahora acusados tomó algo con ellos hasta las ocho de la mañana. Luego habría acudido al domicilio anexo al suyo de uno de ellos para cargar el móvil.

De acuerdo con el escrito del fiscal, los dos procesados habrían aprovechado que la joven de entonces 21 años estaba sentada en la cama para "satisfacer sus deseos libidinosos y de común acuerdo" haberla forzado. Así, ambos le habrían separado las piernas y le habrían instado a que se quedara a dormir con ellos mientras ella se negaba. "No supo cómo reaccionar ante la sorpresa de la actuación de ambos. Por este motivo se habría quedado "bloqueada", sin llegar a actuar "temiendo que ambos reaccionaran de manera violenta". Uno de ellos, el que ha estado presente en la vista y ha defendido su inocencia, se habría marchado a la terraza. Mientras que el que se encuentra en rebeldía habría consumado la agresión sexual.

"No sabía si era mejor correr o quedarme"

Durante su declaración, la denunciante ha afirmado que había actuado condicionada por haber bebido alcohol y consumido cocaína durante la celebración del fin de temporada en Ibiza y el cierre del hotel donde trabajaba. "No estaba lúcida" y "estaba de subidón", ha precisado. Cuando llegó a su domicilio se encontró con los dos ahora procesados y con un individuo más. "Nos quedamos solos y les dije venid a casa y tomamos algo", ha apuntado. También ha indicado que fue a la habitación de uno de ellos a cargar el móvil. "No tenía por qué estar ahí", se ha recriminado. Así, ha indicado que fue a cargar el móvil.

"Cuando me senté en la cama, me empezaron a abrir las piernas", ha precisado la denunciante. También ha indicado que el único procesado presente en la sala se marchó de la habitación poco después de esto, pero "estaba en la terraza".

"Al estar sola con dos personas de dos metros no sabía qué hacer. No sabía si era mejor correr y quedarme", ha indicado la testigo. El acusado en rebeldía, presuntamente, la penetró vaginalmente. "Le dije que no quería". También ha apuntado que luego decidió actuar "con naturalidad" para evitar una supuesta respuesta violenta de ambos. "Cogí el móvil y me marché", ha señalado entre sollozos.

Mientras que el único procesado presente durante el juicio, asistido por el abogado Joan Capó, ha negado categóricamente haber violado a la denunciante. Este ha arremetido contra el otro acusado como presunto autor de estos hechos, que se encuentra en rebeldía.