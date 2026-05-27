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Dos heridos en un incendio en un edificio abandonado en Cala Millor

Dos heridos en un incendio en un edificio abandonado en Cala Millor

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Dos heridos en un incendio en un edificio abandonado en Cala Millor / Bombers de Mallorca

EP

Palma

Dos personas han resultado heridas este miércoles en un incendio en un edificio abandonado en Cala Millor.

Los Bomberos de Mallorca han extinguido el fuego, que se ha originado en la tercera planta del edificio, según ha informado el cuerpo de bomberos.

A consecuencia del fuego, dos personas han sido atendidas por los servicios sanitarios y trasladadas al Hospital de Manacor.

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Han intervenido en la operación efectivos del parque de Artà y Manacor, la Guardia Civil y la Policía Local.

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  • Cala Millor
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