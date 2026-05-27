Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UCO PSOECrimen de Pere GarauSuecesos en MallorcaPlazas MIR 2026 en BalearesCláusula Jan Virgili
instagramlinkedin

Hurtos

Detenido un ladrón en Palma por intentar robar un bolso y amenazar a una testigo tras hurtar en varios comercios

La víctima comenzó a gritar al ver que le arrebataban sus efectos y varias personas acudieron en su auxilio

Una patrulla de la Policía Local en la calle Sindicat de Palma.

Una patrulla de la Policía Local en la calle Sindicat de Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un ladrón fue sorprendido cuando intentaba sustraer el bolso a una mujer después de hurtar en varios comercios de Palma. El delincuente amenazó a una de las testigos después de que la víctima comenzara a gritar al ver cómo le trataban de robar el bolso. Varias personas acudieron en auxilio de la afectada. Agentes de la Policía Localhan detenido al malhechor de 55 años, de nacionalidad colombiana, por presuntos delitos de hurto y amenazas. El sujeto también tenía una mochila con otros efectos robados en otros comercios y pesaba sobre él una orden judicial de búsqueda por sus numerosos antecedentes por estos hechos delictivos.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado viernes 22 de mayo en la calle Sindicat de Palma. Una patrulla peatonal de la Policía Local fue requerida por una testigo que pedía auxilio. Esta había presenciado cómo un individuo intentaba sustraer el bolso a una mujer. Ante los gritos de la víctima, varias personas acudieron en su auxilio. Esta circunstancia obligó al ladrón a desistir y soltarlo. A continuación comenzó a increpar a la viandante que había dado la voz de alarma y empezó a seguirla con los brazos levantados en actitud agresiva. La afectada pidió ayuda entonces a los agentes.

Nada más percatarse de la presencia policial, el ladrón emprendió la huida a la carrera y se escondió en un comercio de ropa situado en las proximidades. Los agentes de la patrulla accedieron al establecimiento, le interceptaron y le identificaron. En el transcurso del cacheo, hallaron en la mochila que portaba numerosos artículos con las etiquetas puestas. Se trataba de gorras y otros accesorios. Todo apuntaba a que acababan de ser sustraídos.

Devolución de los efectos robados

Tras consultar la base de datos del 092, los agentes de la Policía Local constataron que sobre este individuo estaba en vigor una orden de búsqueda dictada por un juzgado de Palma. En su haber contaba con numerosos delitos leves de hurto. Al contactar con los comercios cercanos, los propietarios reconocieron como suyos los objetos recuperados. De hecho uno de los encargados identificó al malhechor como la misma persona que días atrás había expulsado de su local por intentar sustraer efectos del establecimiento.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, los agentes de la Policía Local devolvieron los efectos recuperados a los responsables de los comercios afectados. Estos expresaron su intención de interponer una denuncia contra este sujeto. El ladrón fue detenido y trasladado a las dependencias policiales para instruir las correspondientes diligencias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • comercios
  • Palma
  • Mallorca
  • sucesos
  • Policía Local
  • delitos
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UDEF se incautó de una fortuna en relojes y joyas en una finca de Santa Maria
  2. Comunicado oficial de Muriqi tras el descenso del Mallorca: 'Este club siempre ha sabido levantarse
  3. Caen a la mitad los viajes de estudios en Mallorca: 'No podemos tratarlos como delincuentes por venir en grupo
  4. PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
  5. Detienen a una mujer por el presunto asesinato a golpes de su suegra de 73 años en un domicilio de Pere Garau
  6. La Policía realiza una reconstrucción del crimen de Pere Garau con la presunta homicida
  7. Desbandada a la vista en el Mallorca tras el descenso
  8. Cuatro desalojados al derrumbarse una planta de un edificio junto a la plaza Weyler de Palma

Detenido un ladrón en Palma por intentar robar un bolso y amenazar a una testigo tras hurtar en varios comercios

Detenido un ladrón en Palma por intentar robar un bolso y amenazar a una testigo tras hurtar en varios comercios

La mujer detenida admite que mató a su suegra a golpes con un ventilador

La mujer detenida admite que mató a su suegra a golpes con un ventilador

Operación contra el tráfico de heroína en una vivienda de Son Gotleu, en Palma

Operación contra el tráfico de heroína en una vivienda de Son Gotleu, en Palma

Fallece un motorista tras caer desde una rotonda elevada de la autopista de Llucmajor

Fallece un motorista tras caer desde una rotonda elevada de la autopista de Llucmajor

Cuatro desalojados al derrumbarse una planta de un edificio junto a la plaza Weyler de Palma

Cuatro desalojados al derrumbarse una planta de un edificio junto a la plaza Weyler de Palma

Vecinos de Pere Garau: "Le dijo a los policías que su suegra le había pegado y le contestaron: No se haga la víctima, que la víctima no es usted"

Vecinos de Pere Garau: "Le dijo a los policías que su suegra le había pegado y le contestaron: No se haga la víctima, que la víctima no es usted"

Vecinos de la mujer asesinada en Pere Garau: "Se peleaban constantemente, los escándalos eran diarios"

Detenido in fraganti un ladrón que entró a robar en una gasolinera en Algaida

Detenido in fraganti un ladrón que entró a robar en una gasolinera en Algaida
Tracking Pixel Contents