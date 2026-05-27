Detenido un ladrón en Palma por intentar robar un bolso y amenazar a una testigo tras hurtar en varios comercios

Un ladrón fue sorprendido cuando intentaba sustraer el bolso a una mujer después de hurtar en varios comercios de Palma. El delincuente amenazó a una de las testigos después de que la víctima comenzara a gritar al ver cómo le trataban de robar el bolso. Varias personas acudieron en auxilio de la afectada. Agentes de la Policía Localhan detenido al malhechor de 55 años, de nacionalidad colombiana, por presuntos delitos de hurto y amenazas. El sujeto también tenía una mochila con otros efectos robados en otros comercios y pesaba sobre él una orden judicial de búsqueda por sus numerosos antecedentes por estos hechos delictivos.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado viernes 22 de mayo en la calle Sindicat de Palma. Una patrulla peatonal de la Policía Local fue requerida por una testigo que pedía auxilio. Esta había presenciado cómo un individuo intentaba sustraer el bolso a una mujer. Ante los gritos de la víctima, varias personas acudieron en su auxilio. Esta circunstancia obligó al ladrón a desistir y soltarlo. A continuación comenzó a increpar a la viandante que había dado la voz de alarma y empezó a seguirla con los brazos levantados en actitud agresiva. La afectada pidió ayuda entonces a los agentes.

Nada más percatarse de la presencia policial, el ladrón emprendió la huida a la carrera y se escondió en un comercio de ropa situado en las proximidades. Los agentes de la patrulla accedieron al establecimiento, le interceptaron y le identificaron. En el transcurso del cacheo, hallaron en la mochila que portaba numerosos artículos con las etiquetas puestas. Se trataba de gorras y otros accesorios. Todo apuntaba a que acababan de ser sustraídos.

Devolución de los efectos robados

Tras consultar la base de datos del 092, los agentes de la Policía Local constataron que sobre este individuo estaba en vigor una orden de búsqueda dictada por un juzgado de Palma. En su haber contaba con numerosos delitos leves de hurto. Al contactar con los comercios cercanos, los propietarios reconocieron como suyos los objetos recuperados. De hecho uno de los encargados identificó al malhechor como la misma persona que días atrás había expulsado de su local por intentar sustraer efectos del establecimiento.

Finalmente, los agentes de la Policía Local devolvieron los efectos recuperados a los responsables de los comercios afectados. Estos expresaron su intención de interponer una denuncia contra este sujeto. El ladrón fue detenido y trasladado a las dependencias policiales para instruir las correspondientes diligencias.