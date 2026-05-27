Crimen de Pere Garau: la detenida ingresa en Psiquiatría de Son Espases bajo custodia policial

La mujer de 36 años detenida el pasado lunes por matar a su suegra, de 73, en el piso en el que convívían en la calle Gabriel Llabrés, en la barriada palmesana de Pere Garau, permanece ingresada en el Módulo de Detenidos del hospital de Son Espases, donde fue trasladada el martes para recibir atención psiquiátrica. La mujer tenía antecedentes de trastornos mentales que le provocaban episodios violentos, y había sido denunciada en varias ocasiones por agresiones a su novio. Una de estas crisis pudo estar en el origen de la discusión que le llevó a atacar a la anciana. Los vecinos de la familia recuerdan que era habitual que las mujeres mantuvieran discusiones airadas.

La mujer fue detenida el lunes por la tarde en la terraza de un bar de la plaza Pere Garau, poco tiempo después de que se descubriera en el piso en el que vivían, a escasos cincuenta metros de distancia, el cadáver de su suegra, Rosario García, de 73 años. Al día siguiente por la mañana la Policía condujo a la detenida de nuevo al domicilio para realizar una reconstrucción de los hechos, y una vez finalizado fue conducida de nuevo a los calabozos de la comisaría.

Sin embargo, esa tarde la detenida sufrió un empeoramiento en su estado, por lo que desde la Jefatura se solicitó la intervención de una ambulancia, que la llevó al hospital de Son Espases. Cuando fue examinada los médicos decidieron que quedara ingresada para ser valorada en Psiquiatría, por lo que permanece en el Módulo de Detenidos del hospital bajo custodia policial.

Esta circunstancia puede alterar su pase a disposición judicial, que estaba previsto para mañana por la tarde. En el caso de que los médicos no le den el alta antes, la comisión judicial podría desplazarse al hospital para tomarle declaración o bien, si no estuviera en condiciones, podría prorrogar su detención y aplazar esta diligencia.

Al parecer la mujer detenida tiene diagnosticado un trastorno mental, que se podría haber visto agravado porque había dejado de tomar la medicación, y que le podría provocar episodios violentos.

De hecho, la mujer tiene varios antecedentes por violencia doméstica, por agresiones a su novio, el hijo de la mujer asesinada. En todos los casos el hombre recibió golpes, pero no sufrió lesiones graves.

Una de estas crisis violentas podría estar en el origen del crimen, que se habría producido, según admitió la propia detenida, sobre las ocho de la mañana del lunes.

La mujer manifestó que su suegra la había atacado primero con un hacha, y que ella golpeó a la anciana con un ventilador para defenderse. Esta versión fue cuestionada desde un principio por los investigadores, ya que en la casa no apareció ningún hacha y la detenida cambió posteriormente su versión y pasó a hablar de un cuchillo. Los agentes creen además que entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde del lunes, cuando llegó a casa su novio, el hijo de la fallecida, y encontró el cuerpo sin vida de su madre, la mujer tuvo tiempo de sobra para alterar la escena.

Los investigadores creen que la anciana fue asesinada en la cocina, pero su cuerpo apareció tumbado en la cama. Llevaba ya varias horas muerta. Además la detenida se cambió de ropa, aunque los agentes encontraron una camiseta ensangrentada que creen que llevaba cuando cometió la agresión.

Tras el hallazgo del cadáver, la mujer se fue a un bar cercano, donde se tomó un café con leche. Allí fue localizada y detenida por una patrulla de la Policía Local que participaba en su búsqueda.

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Los agentes de los grupos de Homicidios y Policía Científica han desarrollado a lo largo de los últimos días un intenso trabajo, que ha permitido reconstruir al detalle las circunstancias del crimen.