Alarma por una fuga en una industria química en el polígono de Marratxí

Una fuga en una industria química ha causado la alarma en el polígono de Marratxí ante la posibilidad de que se generara una nube tóxica. Dotaciones de Bombers de Mallorca, procedentes del parque de Inca se han desplazado con celeridad al lugar del incidente. Dos técnicos también han colaborado para contener el escape y la normalidad se ha restablecido después de ventilar la zona durante seis horas.

El incidente ha ocurrido sobre las dos de la tarde de este miércoles en una industria química radicada en el polígono industrial de Marratxí. Una fuga se ha producido en una nave y el aire ha comenzado a convertirse en irrespirable en las inmediaciones de la misma. Los testigos han avisado de inmediato a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar donde se había producido el escape de este gas tóxico se han desplazado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes del parque de Inca. Estos han contado con la ayuda de dos técnicos para tratar de contener la fuga en esta industria química.

Ventilación

Durante seis horas, la zona se ha ventilado por completo para tratar de acabar con esta nube tóxica. Transcurrido este tiempo, ya han constatado que la fuga química se había disipado por completo y las dotaciones de Bombers de Mallorca han regresado al parque de Inca.