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Vecinos de la mujer asesinada en Pere Garau: "Se peleaban constantemente, los escándalos eran diarios"

Residentes en la calle Gabriel Llabrés recuerdan que la víctima tenía una relación conflictiva con su nuera: "No le gustaba"

Policías, en la entrada del edificio de Pere Garau donde se cometió el crimen.

Policías, en la entrada del edificio de Pere Garau donde se cometió el crimen. / X.P.

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Rosario García, la mujer de 73 años muerta a golpes presuntamente a manos de su nuera, de 36 años, ayer en su domicilio de la calle Gabriel Llabrés, en la barriada palmesana de Pere Garau, mantenía una relación muy conflictiva con su nuera, según comentan los vecinos. "Se peleaban constantemente, los escándalos eran diarios".

Una vecina de la zona explicaba esta mañana que Rosario y sus dos hijos llevaban más de treinta años viviendo en la casa de Gabriel Llabrés. Su hija se había marchado hace tiempo y la anciana vivía con su hijo. Hace unos meses se instaló con ellos la novia de él. Desde entonces, según los vecinos, "los escándalos eran diarios", con discusiones tanto con su hijo como con su nuera.

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"A Rosario no le gustaba la novia de su hijo", explica otra conocida. "Bebía mucho y consumía drogas. Muchas veces la veía sentada en el portal de la calle fumando, pero también le vi hace poco discutir a gritos con su hijo".

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