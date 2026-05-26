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Sorprenden a dos menores en Palma cuando intentaban vender un monopatín robado en un portal de compraventa en internet

Agentes de la Policía Local identificaron a los dos adolescentes y remitió un informe a la Fiscalía de Menores por hurto y receptación

Monopatín robado que fue recuperado tras identificar a los ladrones.

Monopatín robado que fue recuperado tras identificar a los ladrones. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

El dueño del monopatín que le habían robado en Palma se dio cuenta de que se vendía por internet en un portal de compraventa en internet. Tras denunciar lo ocurrido, agentes de la Policía Local de Palma han identificado a los adolescentes y ha remitido un informe a la Fiscalía de Menores por los presuntos delitos de hurto y receptación.

Los hechos ocurrieron sobre las 12.10 horas del pasado viernes 22 de mayo. Un hombre de 45 años, de nacionalidad española, al que le habían robado el monopatín acudió a denunciarlo a dependencias de la Policía Local de Palma. Este hizo constar que se lo habían sustraído el 17 de mayo mientras se encontraba en compañía de sus hijos en el skatepark de la calle Escola Nacional. Posteriormente, lo había encontrado puesto a la venta en un portal donde se vendían objetos de segunda mano a un precio de 99,99 euros. Por este motivo concertó una cita con el vendedor a las cinco de la tarde de ese mismo día en la calle Prévere Bartomeu Font.

Así, agentes acompañaron al denunciante hasta el lugar donde habían acordado encontrarse para efectuar la transacción. Los policías esperaron hasta que la víctima inició la conversación con el vendedor. Este resultó ser un adolescente. Acto seguido los efectivos policiales intervinieron para averiguar el origen del monopatín. El menor indicó que un amigo se lo había entregado para deshacerse de él y este decidió venderlo para obtener un beneficio de 100 euros.

Cita con el ladrón

A continuación los policías acompañaron al adolescente a su domicilio, donde custodiaba el longboard. Los agentes concertaron una cita con sus tutores legales y el padrastro y el presunto autor del hurto se personaron en el lugar. Este último también era un menor y acudió acompañado por su madre. Este último reconoció haberlo sustraído para venderlo con su amigo y conseguir dinero. Finalmente, los agentes devolvieron el monopatín a su dueño y las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía de Menores.

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