Todos libres: el poderoso clan de los Benabad elude la prisión

El clan de los Benabad ha esquivado este lunes en su totalidad el ingreso en prisión después de que le pidieran inicialmente 107 años de prisión por presuntos delitos de tráfico de drogas, lesiones, amenazas, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales y se viera rebajado a 36 años de cárcel. La demora en más de una década en ser juzgados ha provocado la caída en picado de las penas al apreciarse como muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas. La Sección Primera de la Audiencia de Palma ha suspendido el encarcelamiento de todos ellos con la condición de que no delincan en los próximos años.

La espectacular operación conjunta Iron Belt de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Mallorca culminó con el desmantelamiento de este poderoso clan de narcotraficantes. El excesivo tiempo transcurrido y la confiscación de sus numerosos bienes, entre los que se encuentran casi una treintena de caballos pura sangre, han provocado que todos los integrantes eludieran la prisión. Uno de los procesados ha fallecido durante el tiempo transcurrido.

En su escrito de acusación, el fiscal señalaba a los hermanos Marcos y José Manuel Benabad como cabecillas de una organización de narcotraficantes que comenzó a operar en Mallorca a partir del año 2002. El Ministerio Público precisaba que estos habían logrado cultivar gigantescas plantaciones de marihuana en la isla. Al tiempo que habrían logrado introducir grandes cantidades de cocaína, heroína y drogas de síntesis.

El epicentro de sus plantaciones era una finca de Sencelles donde se intervinieron 11.000 ejemplares de marihuana. La investigación determinó que el dueño desconocía por completo el uso que habían dado a su parcela después de que se la hubiera alquilado a los hermanos Benabad. El desmedido consumo de agua y de electricidad alertó a la Guardia Civil. A modo de venganza, le retuvieron y le liberaron semanas después tras propinarle una paliza.

Embargo preventivo de una finca de 600.000 euros

Una de las principales características de los Benabad fue el blanqueo de capitales del dinero del narcotráfico. De hecho llegaron a comprar casi una treintena de caballos pura sangre. La sentencia dictada este lunes establece el comiso de todos ellos, que están en poder de la Guardia Civil y de la Fundación Natura Parc. Otro tanto ocurre con la ingente cantidad de dinero intervenido, los móviles, las armas y las drogas. También se les ha decomisado dos Mercedes y otro vehículo Peugeot Partner.

Una de las principales argucias de los hermanos Benabad para eludir la cárcel ha sido acceder al embargo preventivo de una finca valorada en 605.574 euros. De esta manera la utilizaban como aval para garantizar el pago de las abultadas multas.