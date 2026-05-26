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Vecinos de Pere Garau: "Le dijo a los policías que su suegra le había pegado y le contestaron: No se haga la víctima, que la víctima no es usted"

Testigos presenciales relatan cómo fue la detención de la mujer que presuntamente mató a su suegra en Pere Garau: "Parecía desquiciada, lloraba y hablaba sola a gritos"

La Policía Local encontró a la presunta asesina de su suegra sentada en la terraza de este bar de Pere Garau.

La Policía Local encontró a la presunta asesina de su suegra sentada en la terraza de este bar de Pere Garau. / B. Ramon

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Sobre las cuatro y media de la tarde de ayer la mujer de 36 años que presuntamente había matado a golpes a su suegra, de 73, en un domicilio de la calle Gabriel Llabrés, en Palma, salió de casa, se dirigió a un bar de la plaza Pere Garau, a apenas cincuenta metros de distancia, y se sentó en una mesa de la terraza.

Su aspecto de inmediato llamó la atención del resto de clientes. Tenía señales de golpes en la cara y arañazos en los brazos. "Parecía desquiciada, lloraba y hablaba sola a gritos", comenta uno de ellos, "pero no se entendía lo que decía".

Los encargados del bar la dejaron que se desahogara. Nadie le dijo nada, aunque la observaron discretamente. Pasados unos diez minutos le preguntaron si quería tomar algo. La mujer pidió un café con leche.

El bar al que acudió la presunta asesina

El bar al que acudió la presunta asesina / B. Ramon

Poco después llegó al lugar una patrulla de la Policía Local. La estaban buscando porque su novio ya había alertado de que al llegar a casa había encontrado el cadáver de su madre. Los agentes la debieron identificar rápidamente por las señales de golpes.

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"Le preguntaron si se había acabado ya el café con leche, porque se la tenían que llevar detenida", explica otro de los testigos que se encontraban en la terraza. "Ella entonces se puso muy mal y empezó a vomitar. Dijo que su suegra le había pegado, pero los policías le contestaron: No se haga la víctima, que la víctima no es usted".

La Policía realiza una reconstrucción del crimen de Pere Garau con la presunta homicida

La Policía realiza una reconstrucción del crimen de Pere Garau con la presunta homicida

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La Policía realiza una reconstrucción del crimen de Pere Garau con la presunta homicida / B. Ramon / B. Ramon

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