Detenido in fraganti un ladrón que entró a robar en una gasolinera en Algaida

Un ladrón de 41 años irrumpió la madrugada del pasado domingo en una gasolinera de Algaida con la intención de saquearla. Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó rápidamente hasta el lugar después de recibir un aviso. Al verse sorprendido, el delincuente se escondió detrás de una nevera. Los efectivos del instituto armado le han detenido por un presunto delito de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del pasado domingo en una gasolinera de Algaida. La Central Operativo de Servicios de la Guardia Civil recibió un aviso alertando de que habían entrado a robar en una estación de servicio de la localidad.

Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó rápidamente al lugar y los agentes comprobaron que la puerta lateral del establecimiento se encontraba fracturada. Al acceder al interior del establecimiento para asegurar la zona, se encontraron con un individuo oculto tras una nevera.

Ante el juez

A continuación los efectivos del instituto armado procedieron a la detención de este sujeto por un presunto delito de robo con fuerza. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial en el juzgado de guardia de Palma.