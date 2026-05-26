Cuatro desalojados al derrumbarse una planta de un edificio junto a la plaza Weyler de Palma

Alarma en el centro de Palma al desplomarse una planta de un edificio en reforma. Cuatro operarios que se encontraban trabajando en el inmueble afectado han resultado milagrosamente ilesos al desplomarse una planta sobre ellos. Mientras que cuatro residentes de una vivienda contigua, tres hombres y una mujer, han sido desalojados. Bombers de Palma se han movilizado para asegurar la estructura y agentes de la Policía Local han cortado las calles adyacentes.

Sobre las cuatro de la tarde de este martes, una planta de un edificio del número 10 la calle Can Campaner de Palma, a pocos metros de distancia de la plaza Weyler y el Grand Hotel, se ha desplomado. Cuatro operarios se encontraban trabajando en la reforma cuando un piso ha colapsado. Por fortuna ninguno de ellos ha resultado afectado. Mientras que los residentes de un inmueble contiguo, tres hombres y una mujer, han sido desalojados al quedar afectado su domicilio.

Derrumbe de un edificio en la calle Can Campaner de Palma / DM

Tras llamar a los servicios de emergencia, dotaciones de Bombers de Palma se han desplazado al lugar con celeridad. También se han movilizado agentes de la Policía Local de Palma. Afortunadamente, ninguno de los operarios que trabajaba ha resultado herido ni ha quedado atrapado en el interior del edificio del número 10 de la calle Can Campaner. Según los bomberos, el delicado estado en el que ha quedado el inmueble acarrearía asumir un importante riesgo en caso de un potencial salvamento.

"No sabemos a dónde vamos a ir"

Mientras, para evitar la llegada de curiosos, agentes de la Policía Local han precintado los accesos al lugar desde la plaza de Weyler y desde la parte superior de la calle Can Pueyo. Algunos de los numerosos turistas se han detenido a mirar, alarmados por la presencia de los bomberos. Las cuatro personas desalojadas se han quedado temporalmente sin hogar y buscaban que los servicios sociales pudieran proporcionarles un techo temporal. "No sabemos todavía a dónde vamos a ir", han apuntado.