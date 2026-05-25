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Rompe un vaso en la cara de un joven en una discoteca de Playa de Palma, le tira una piedra al pecho y le intenta atropellar por intentar ligar con una amiga suya

Agentes de la Policía Nacional han detenido al agresor por presuntos delitos de lesiones, contra la seguridad vial y tentativa de homicidio

Agentes de la Policía Nacional en la Playa de Palma.

Agentes de la Policía Nacional en la Playa de Palma. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una pelea en el interior de una discoteca de la Playa de Palma desató una brutal agresión de un individuo a un joven. El atacante le rompió a la víctima un vaso en la cara, luego le lanzó una piedra y trató de atropellarle con un coche antes de emprender la huida. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo, de origen nigeriano, por presuntos delitos de lesiones, contra la seguridad vial y tentativa de homicidio. En el momento de su arresto, este justificó su comportamiento porque la víctima había intentado ligar con una amiga suya.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado en una discoteca de la Playa de Palma. Una pelea en el interior motivó que una patrulla de la Policía Nacional se desplazara rápidamente hasta el lugar. Los testigos explicaron que un joven rompió un vaso de cristal en la cara de otro y le causó una herida en la frente. La víctima ya no estaba dentro. Tras la primera agresión, los responsables del local apagaron la música y encendieron las luces para sacar a la gente a la calle. Una vez fuera, el atacante le lanzó una piedra al pecho del joven.

Acto seguido el sujeto se subió a su coche y trató de arrollarle. Su comportamiento también puso en peligro a otras personas, que se encontraban en el exterior de la discoteca. Antes de marcharse y pisar a fondo el acelerado, el agresor gritó al herido "¡ahora nos vemos en Son Gotleu!". Los testigos aportaron a los agentes la matrícula y datos del modelo del turismo. Varias patrullas policiales se dirigieron de inmediato a dicho barrio.

Batidas por Son Gotleu

Tras dar varias batidas por Son Gotleu, los agentes lograron localizar al presunto agresor dentro de su coche. Este iba con otros acompañantes dentro. Al darle el alto, este reconoció que había agredido al otro hombre. Este trató de justificar su comportamiento porque la víctima habría intentado ligar con una amiga de él.

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El afectado y varios amigos se personaron entonces en dicho barrio. Los dos grupos se encararon y ambos comenzaron a ponerse hostiles. Los agentes de la Policía Nacional mediaron y les separaron. La víctima confirmó los hechos que los policías habían averiguado momentos antes. Tras constatar que el agresor también carecía de carné de conducir, fue detenido por presuntos delitos de lesiones, contra la seguridad social y tentativa de homicidio.

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