Investigación
Encuentran el cadáver de un hombre descompuesto junto a un colegio de La Bonanova
La Policía Nacional no ha encontrado huellas externas de violencia y se encuentra a la espera del resultado de la autopsia
El cadáver de un hombre en un avanzado estado de descomposición ha sido encontrado la mañana de este lunes en una zona boscosa a escasa distancia de un colegio privado del barrio palmesano de La Bonanova. Un excursionista se ha topado con el cuerpo y ha avisado a los servicios de emergencias. Agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar y no han encontrado signos externos de violencia. El fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma para que le sea practicada la autopsia.
El macabro hallazgo se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes en las inmediaciones del Queen's College del barrio palmesano de La Bonanova. Un excursionista ha acertado a pasar por el lugar y se ha topado con el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. A continuación ha puesto los hechos en conocimiento de los servicios de emergencia.
De inmediato un dispositivo especial se ha activado en torno al lugar donde había sido encontrado el cadáver. Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han acordonado la zona y han realizado una minuciosa inspección ocular en las inmediaciones donde había aparecido el cuerpo. También han tomado declaración al testigo.
Levantamiento del cadáver
La investigación no ha determinado que existieran signos aparentes de violencia en el cuerpo. No obstante su avanzado estado de descomposición no permitía descartar ninguna otra hipótesis. El fallecimiento se ha comunicado al juzgado de guardia y este ha decretado el levantamiento del cadáver.
Operarios de los servicios funerarios se han desplazado a este paraje y han trasladado el cuerpo hasta el Instituto de Medicina Legal de Palma. La autopsia se espera que pueda esclarecer las causas de su muerte.
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